Invicto em 2017, Cruzeiro recebe São Paulo para decisão por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, a ser disputado no Mineirão, às 19h30 do dia 19 de abril.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO).

Após vencer o São Paulo por 2 a 0, em pleno Morumbi lotado, o Cruzeiro vai enfrentar o tricolor na noite desta quarta-feira (19), às 19h30, no Mineirão, pela segunda partida da quarta fase da Copa do Brasil. Caso o placar se repita, mas a favor do time de Rogério Ceni, a decisão da vaga nas oitavas de final fica para ser acertada em cobranças de pênaltis.

A derrota amarga para os paulistas ficou com um sabor ainda pior, já que os dois gols marcados a favor do adversário foram de jogadores do São Paulo. Lucas Pratto marcou contra, e Hudson, que está emprestado para a Raposa, foram os autores dos tentos.

O São Paulo precisa, agora, de uma vitória em Minas por três gols de diferença, o que é um desafio, já que no Mineirão o Cruzeiro conta com a força de sua torcida. Qualquer empate ou vitória da equipe de Mano Menezes coloca o time celeste nas oitavas de final, onde entram as equipes que disputam a Libertadores deste ano.

Cruzeiro tem volta de Sóbis e Henrique

Enquanto Ceni tem dificuldades para montar sua equipe, Mano Menezes está tranquilo, já que dois dos desfalques do jogo de ida estarão de volta. O atacante Rafael Sóbis chegou a ser poupado por desgaste muscular, e o volante Henrique , afastado desde março por lesão, também retorna à disponibilidade de do comandante gaúcho.

Além da volta dos atletas, o Cruzeiro contará com o apoio da sua torcida e o conhecimento de seu campo de jogo para assegurar o resultado obtido na primeira partida e não deixar com que o São Paulo consiga atacar.

Apesar de estarem jogando em casa e já terem a vantagem, o jogador Thiago Neves pediu para que a equipe não marque bobeira diante da equipe de Ceni, que poderá surpreender. O ataque será peça fundamental para o confronto.

“A gente não pode chegar na quarta-feira e achar que está classificado. Por mais que tenhamos ganhado de 2 a 0, do outro lado está o São Paulo, uma equipe que tem vários jogadores de qualidade e que pode chegar aqui e reverter. Então acho que o jogo será difícil. É hora de ter experiência em campo, segurar um pouco a bola, ganhar um tempinho a mais e conversar também. Aqui no grupo há vários jogadores que ganharam coisas importantes... quarta-feira é hora de usar a experiência, pois isso vai nos ajudar”, afirmou o meia celeste.

São Paulo conta com sete desfalques para a partida

Rogério Ceni teve dificuldades para montar a equipe que vai para o duelo, porque tem sete desfalques. São eles: Sidão, Buffarini, Araruna, Wellington Nem, Lucas Fernandes e Chavez, lesionados, e Thiago Mendes, que está suspenso. Apesar dos desfalques, a equipe contará com a volta de Bruno, recuperado de lesão.

Apesar de o resultado ser totalmente favorável para os cruzeirenses, a equipe do Morumbi se mostra bastante confiante para a partida, já que em outras decisões o time já conseguiu reverter o placar, sendo intitulado pela torcida de “o Clube da fé”.

Inspiração no feito do Barcelona? O zagueiro tricolor Rodrigo Caio foi enfático ao afirmar que acredita na classificação do São Paulo, relembrando a vantagem revertida pelo clube espanhol na Uefa Champions League. Na ocasião, o time catalão perdeu o jogo de ida por 4 a 0 para o francês PSG e goleou na segunda partida por 6 a 1, avançando para as quartas de final do torneio continental.

"Você acreditava que o Barcelona ia passar pelo PSG? O futebol é dentro de campo e meu pensamento agora é no Corinthians. Temos plenas condições de ir para a final do Paulista e esse é meu objetivo. Mas, se eu tiver na cabeça que não posso reverter um resultado, vou parar de jogar e procurar o que fazer. Tenho certeza de que a gente vai chegar lá e reverter", apontou o defensor do São Paulo.