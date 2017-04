Após classificação do Cruzeiro, Mano admite que derrota tira peso da invencibilidade

Técnico destacou falha tática como crucial para o gol do Tricolor nos minutos iniciais de jogo (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O Cruzeiro perdeu pela primeira vez na temporada 2017. Ao contrário do sentimento que essa afirmativa pode causar no lado azul, o técnico Mano Menezes foi feliz na noite dessa quarta-feira (19). Isso porque o Cruzeiro se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil, ao ser derrotado pelo São Paulo, por 2 a 1, no Mineirão. No placar agregado, somado com a vitória por 2 a 0, na semana passada, a Raposa se deu melhor no confronto, 3 a 2. O comandante ainda destacou que o placar negativo é sempre ruim, mas veio na hora certa.

“Perder não é bom, mas se tivesse que perder, seria de 2 a 1, com um gol de diferença, conquistando a classificação. Também diminui o peso dessa coisa [invencibilidade] que daqui a pouco passa a se tornar um fardo. Não é o mais importante da nossa temporada. Não somos uma equipe imbatível que em algum momento não tenha merecido perder algumas das partidas que até no momento não tínhamos perdido”, disse.

O jogo não começou nada bom para a equipe celeste. O São Paulo abriu o placar logo aos 14 minutos, depois de dominar amplamente o Cruzeiro. O treinador destacou a falha no posicionamento como crucial para o tricolor sair na frente. “O São Paulo fez um grande jogo nos primeiro 35 minutos de jogo, onde a gente não conseguia encaixar a marcação. Corremos muito, não estava faltando disposição, mas sim um posicionamento diferente”, apontou Mano.

Após remediar o problema, a Raposa se encontrou em campo e nivelou a partida. A segunda etapa também continuou no mesmo ritmo e ambas as equipes marcaram um gol. O comandante do Cruzeiro fez questão de frisar que o confronto tem duas etapas. “No segundo tempo fizemos um posicionamento melhor. O São Paulo com o mesmo volume já não conseguia criar oportunidades como no primeiro tempo. Eles tiveram méritos, nós corrigimos, mas o jogo é 180 minutos”, apontou.

O treinador acredita que jogos decisivos como o de hoje torna a equipe mais segura para próximos desafios. “A gente sabia que iria ter que se sacrificar muito, ter que jogar mais em alguns aspectos. Hoje ficou evidente e em alguns momentos do jogo tivemos dificuldades. Mas isso vai tornando a equipe mais preparada. Independentemente do tamanho da dificuldade, nós temos que pegar a bola, colocar no chão e jogar, pois temos qualidades pra isso”, afirmou.

Mano avaliou o elenco e a realidade de ter mais tempo para descansar antes do jogo decisivo pela semifinal do estadual. “Vamos ter um dia a mais de descanso do que na semana passada e vai ser o suficiente para estarmos fortes no domingo. Todos os jogadores vão estar a disposição, com exceção talvez de Manoel, que saiu sentindo o tornozelo”, destacou. Na entrevista coletiva, ele já deixou claro que Caicedo é o titular imediato, caso Manoel seja poupado.

Jogando com o regulamento debaixo dos braços, o Cruzeiro não tomou as rédeas do jogo na primeira parte da etapa inicial. O São Paulo, que precisava vencer por dois gols de diferença para sonhar com a classificação, começou em cima. Aos 14 minutos, Morato cruzou na área e encontrou Lucas Pratto livre para cabecear a bola para o fundo do gol. A Raposa equilibrou o jogo a partir da segunda metade do primeiro tempo.

A segunda etapa começou na mesma intensidade, com ambas equipes buscando a meta em cada oportunidade. Em um contra ataque celeste, Arrascaeta foi derrubado próximo da meia lua e o arbitro assinalou falta. Thiago Neves cobrou e anotou o primeiro gol celeste, depois de um desvio do defensor são-paulino. O gol de desempate do Tricolor veio dos pés de Gilberto, aos 33 minutos. A partida tomou contornos dramáticos, mas a classificação ficou mesmo com a Raposa.

As equipes voltam suas atenções às semifinais dos estaduais. O Cruzeiro recebe o América-MG, no domingo (23), às 18h, no Mineirão, e precisa somente de um empate para garantir presença na final do Campeonato Mineiro. O São Paulo, por sua vez, precisa vencer o Corinthians por dois ou mais gols de diferença para sonhar com a classificação no Campeonato Paulista. O jogo também será no domingo (23), às 16h, na Arena Corinthians.