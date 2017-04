Volante Ariel Cabral minimiza derrota para São Paulo: "O importante era classificar"

Foto: Yuri Edmundo/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro perdeu em casa para o São Paulo por 2 a 1, mas conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Graças ao gol marcado por Thiago Neves, que igualou o marcador no momento em que o tricolor vencia por 1 a 0, os celestes saíram de campo mais felizes.

Apesar da derrota, a primeira em após 22 jogos - contando o amistoso contra o Brasília - que quebrou a invencibilidade do time, o Cruzeiro perdeu na hora certa. O volante Ariel Cabral destacou que o importante era a classificação independente da sequência invicta do time.

"Sim, o importante era classificar. Trabalhamos muito todos os dias para isso. Não fizemos um bom primeiro tempo, mas melhoramos na etapa final. Vamos comemorar, porque invencibilidade não quer dizer nada e a nossa classificação é bem mais importante", declarou.

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Outro volante da Raposa, Henrique entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo no lugar de Mayke. O jogador também exaltou a classificação do Cruzeiro mesmo com a derrota, e aproveitou para destacar o rendimento da equipe com tantos compromissos no Campeonato Mineiro, Primeira Liga e Copa do Brasil.

"Feliz pelo resultado, pela classificação. A sequência de invencibilidade nós conseguiremos outras por aí e esperamos ter muitas felicidades nos próximos jogos", pontuou.

"A sequência de jogos que estamos encarando é assim mesmo. Nos preparamos para chegar neste momento, e agora temos que continuar jogando da melhor forma para continuar alcançando os nossos objetivos e lutar pelos títulos no campeonatos que virão pela frente", finalizou.

O Cruzeiro volta a treinar nesta quinta-feira à tarde, quando passa a pensar no América-MG, domingo (23), às 18h, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro.