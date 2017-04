Cruzeiro confirma fratura no pé de Manoel; Caicedo herda vaga do companheiro na zaga

Zagueiro e capitão da Raposa é um dos destaques da equipe e enorme baixa para a Raposa (Foto: Light Press/Cruzeiro)

O técnico Mano Menezes perdeu, por pelo menos dois meses, um de seus titulares no setor defensivo. O zagueiro Manoel sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, lesão apontada posteriormente em exame de raio-x, aos 11 minutos do segundo tempo na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, nessa quarta-feira (19), em jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil.

O Cruzeiro, em nota oficial, detalhou a situação do jogador, por meio de diagnóstico do médico Sérgio Freire Júnior. “O Manoel sofreu um forte trauma no pé esquerdo no jogo de ontem contra o São Paulo. Realizamos um exame de raio-x e foi constatada essa fratura no quinto metatarso, que tem indicação de tratamento cirúrgico. A cirurgia ainda será programada, mas podemos adiantar que ele tem uma previsão de retorno aos treinos e demais atividades em torno de dois meses”, explicou Freire Júnior.

Em entrevista coletiva após a derrota para o São Paulo, Mano Menezes adiantou que o equatoriano Kunty Caicedo, substituto de Manoel no jogo de quarta, seguirá como titular. “Substituto direto entrou. Caicedo era quem deveria entrar. Essa é a ordem dentro da nossa avaliação de condições. Se fosse o inverso, o Dedé já teria entrado naquele momento em que entrou o Caicedo", disse.

Caicedo voltará a ser titular na equipe celeste (Foto: Rudy Trindade/Light Press/Themapress/Cruzeiro)

Dedé ainda não voltará ao time titular. Ele que está totalmente recuperado e à disposição, e voltou a jogar depois de mais de um ano parado, tendo boas atuações contra o Joinville e, principalmente, contra o Democrata-GV, quando marcou um dos gols da vitória pelo Campeonato Mineiro, ficará na reserva.