Sem Ariel Cabral, Mano Menezes cogita volta de Henrique à titularidade

Henrique, que retornou recentemente de uma lesão, é o mais cotado para compor no meio-campo celeste (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

A partida que garantiu a classificação do Cruzeiro às oitavas de final da Copa do Brasil reservou duas baixas importantes na equipe. Além do zagueiro Manoel, que saiu de campo lesionado, o clube divulgou, nessa sexta-feira (21), que Ariel Cabral está vetado por três semanas, devido um trauma na região pélvica. Os atletas passaram por cirurgia na quinta-feira (20) e já receberam alta. O treinador Mano Menezes deu indícios de quem será o títular no meio-campo na partida diante do América-MG, pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Mano avaliou a possível volta de Henrique para compor a dupla de volantes com Hudson. “É possível jogar com os dois juntos, eu não vejo dificuldade com saída de bola. A princípio o Hudson já fez bem a segunda função, o Henrique também. Esse não será o problema para a escolha”, disse. Para suprir a ausência no setor, o comandante celeste conta ainda com Lucas Silva, Lucas Romero e Nonoca. “Não tenho a escolha definida, mas vamos mexer o menos possível na equipe”, completou.

A cirurgia na qual Ariel Cabral foi submetido consistiu em uma drenagem, devido ao trauma na região pélvica. O procedimento foi realizado pelo médico Leonardo Nogueira e acompanhado pelo médico da Raposa, Sérgio Freire Jr. O prazo estipulado para o atleta retornar às atividades é de três semanas, tempo esse para que ocorra a cicatrização. Manoel, por sua vez, ficará fora por pelo menos dois meses. O zagueiro fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo.

Mano Menezes deve escalar força máxima para a partida deste domingo (23), diante do América-MG. O jogo será realizado às 18h, no Mineirão. O Cruzeiro precisa de um empate para garantir vaga na finalíssima do Campeonato Mineiro. O primeiro jogo, realizado na Arena Independência, terminou empatado, por 1 a 1. O placar beneficiou a Raposa, uma vez que tem vantagem de jogar por dois placares iguais por ter feito melhor campanha na primeira fase.