Arrascaeta decide, Cruzeiro bate América e volta à final do Mineiro após dois anos

Com show do meia Arrascaeta, o Cruzeiro bateu o América, neste domingo (23), no Mineirão, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, e carimbou a classificação para a final do Estadual. Após empatar por 1 a 1 a primeira partida, a Raposa não deu chance ao azar e venceu o clássico por 2 a 0. O jogador uruguaio marcou os dois gols do time celeste.

Assim, o Cruzeiro voltará a disputar uma final de Campeonato Mineiro depois de dois anos. O oponente da decisão será o arquirrival Atlético-MG, que derrotou a URT também neste domingo. A partida de ida será realizada no próximo domingo (30), às 16h, no Mineirão, com mando de campo do time estrelado.

Um gol em cada tempo e classificação garantida

O jogo começou estudado, com os dois times ainda sem se arriscar muito. A equipe americana trabalhava no campo de defesa, esperando alguma brecha para infiltrar na defesa celeste. Já o Cruzeiro tentava chegar ao gol jogando aberto, pelos cantos do campo.

Aos 18 minutos, a primeira grande chance do confronto. Renan Oliveira, de frente para o gol, mandou à direita, acertando a trave do Cruzeiro. Mas, dois minutos depois, o Cruzeiro abriu o placar. Diego Barbosa recebeu de Rafael Sóbis, cruzou para a área, e Arrascaeta completou para as redes.

No segundo tempo, o duelo ficou mais movimentado. Menos de dois minutos de o árbitro reiniciar a partida, Hudson soltou uma bomba da intermediária e acertou a trave do goleiro João Ricardo. Em seguida, veio a reposta do América: Gerson Magrão cobrou falta, Hugo Almeida desviou de cabeça, e Rafael teve de fazer uma grande defesa.

Aos 37 minutos, o centroavante Ábila desperdiçou uma boa chance cara a cara com João Ricardo. O jogador recebeu de Arrascaeta, ficou frente a frente com o arqueiro alviverde, mas bateu fraco, facilitando a vida do adversário. Porém, nos acréscimos, Hudson tirou da cartola uma linda jogada, driblou dois oponentes, e tocou para Arrascaeta sacramentar a vitória cruzeirense no Mineirão.