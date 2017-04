Mano Menezes projeta 'grande final' contra Atlético-MG: "Esperamos isso"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro está classificado para a final do Campeonato Mineiro. Contra o Atlético-MG, o time celeste colocará fim a um jejum de dois anos sem chegar à decisão do Estadual. A última vez que a equipe cruzeirense entrou na finalíssima mineira foi campeã em cima rival alvinegro, com dois empates por 0 a 0.

Ao comentar sobre a partida contra o América-MG, rival da semifinal que terminou com o placar de 2 a 0 a favor do Cruzeiro e vaga na decisão para a Raposa, o técnico Mano Menezes valorizou o esforço americano, mas destacou o espírito de luta celeste.

"O América iniciou bem o jogo e o nós não começamos, mas corrigimos mais cedo do que na quarta-feira, contra o São Paulo. Depois do primeiro gol, que deu tranquilidade, conseguimos controlar e não sofremos mais. Voltamos no segundo com propósito de marcar mais gols. E a equipe se sentiu segura à medida que o tempo passava. O América fez jogada bem feita com o Ruy, que o Rafael fez grande defesa. A atuação do América valorizou nossa classificação à final. Foram dois jogos bem jogados, Agora, a história é outra. Final é final", declarou.

O Cruzeiro realizou uma excelente fase de classificação no Campeonato Mineiro. Mesmo com as disputas da Copa da Primeira Liga e da Copa do Brasil intercalando a competição estadual, o técnico Mano Menezes enfatizou que tudo partiu de planejamento, lutando ponto a ponto até chegar à decisão.

"Passamos uma parte importante que traçamos para o Campeonato Mineiro, que era de chegar à final. Eu disse no início que a gente sempre pensa em conquistar títulos, mas tem uma longa etapa antes de você se candidatar a conquistar o título. É o que fizemos até aqui, primeiro na fase classificatória, fazendo uma pontuação boa, que deu a classificação tranquila, com o mesmo número de pontos do Atlético, que é o outro finalista. Chegamos com a mesma campanha agora, com um empate e uma vitória cada um [na semifinal]. Pelos critérios, vamos jogar a primeira no nosso estádio, e a segunda no Independência. Acho que será uma grande final, esperamos isso", explicou.

Mesmo encarando o Atlético por duas vezes nesta temporada e vencendo as duas partidas, Mano Menezes hesitou em fazer qualquer comentário sobre o rival da grande decisão do Campeonato Mineiro.

"Não vou fazer avaliação do Atlético. Qualquer coisa que você fale numa hora como essa, pode ser mal interpretada, mal conduzida. O Atlético tem grandes jogadores, um elenco de qualidade. Sempre ouço o Brasil inteiro dizer que o Atlético tem um dos melhores elencos do Brasil. Independentemente de quem vai jogar, a gente vai enfrentar o Atlético, o Atlético vai enfrentar o Cruzeiro. São times que ganham campeonatos, não jogadores individualmente", finalizou.

Os jogadores se reapresentam na segunda-feira (24), às 10h. Na terça-feira (25), o elenco estará de folga.