Atacante Rafael Sobis festeja classificação para final: "Fizemos um jogo inteligente"

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

O Cruzeiro cumpriu bem seu papel na segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América-MG. Com a vantagem do empate graças a melhor campanha que fez na fase de classificação perante o rival americano, o time venceu o Coelho por 2 a 0, sacramentando a passagem para final do Estadual após dois anos.

Após a partida, os jogadores cruzeirenses conversaram muito, tiraram fotos com torcedores empolgados com o resultado. O atacante Rafael Sobis valorizou o América como adversário, exaltando as qualidades do Coelho, bem como as dificuldades vividas pelo Cruzeiro com uma forte sequencia de jogos.

"Sobre o jogo de hoje foi importante, porque tivemos jogadores que estavam a ponto de machucar devido a grande sequencia de jogos que tivemos nos últimos dias. O América é um grande time, bem treinado, jogando apenas nos finais de semana já tem certo tempo, e isso é o sonho de todo treinador, ter um tempo para treinar o time, e com todas as dificuldades, fizemos um jogo inteligente, bem organizado e isso valorizou demais a nossa classificação", declarou.

Henrique em disputa de bola (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Já o volante Henrique, que entrou em campo como titular pela primeira vez após ficar quase um mês se recuperando de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, pontuou a importância do elenco ter uma semana livre para descansar.

"Fazia tempo que não tínhamos uma semana mais leve, para trabalhar, corrigir os erros, melhorar o que vem dando certo. Vai ser uma boa, que vai nos levar para o clássico. Esperamos jogar bem para conquistar o nosso objetivo e dar um passo importante neste primeiro jogo", finalizou.

Os jogadores retornam aos trabalhos na segunda-feira (24), às 10 horas. Na terça-feira, o elenco estará de folga.