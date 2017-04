Volante Willians é emprestado pelo Cruzeiro ao Goiás até o fim de 2017

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Reintegrado ao elenco do Cruzeiro no início desta temporada, o volante Willians chegou à Toca da Raposa já fora dos planos do técnico Mano Menezes. Sem treinar com o grupo e fazendo trabalhos à parte, o jogador vai para o Goiás por empréstimo até 30 de novembro. Segundo apurou a reportagem da VAVEL Brasil, pode haver o envolvimento de um jogador da base esmeraldina em uma possível troca, mas nenhum nome foi manifestado.

Willians chegou ao time celeste em 2015, vindo do Internacional, e disputou 41 jogos na temporada pela Raposa, sendo 40 como titular. No início do ano passado, foi para o Corinthians por empréstimo, envolvido em troca com Marciel, mas teve uma passagem turbulenta pelo Timão. Ainda que não tenha conseguido se firmar dentro das quatro linhas, foram problemas extra-campo que decretaram os rumos do volante.

Com a temporada 2016 já caminhando para o fim, Willians se envolveu em uma discussão com um torcedor corintiano na porta do CT Joaquim Grava, o que não foi bem visto pela diretoria alvinegra. Após ser afastado pelo clube, o volante voltou ao Cruzeiro no começo de 2017, mas não teve as mesmas oportunidades de 2015.

O quadro de volantes da Raposa forma um dos setores mais congestionados do plantel celeste. Henrique, Hudson, Ariel Cabral, Lucas Silva, Lucas Romero e Nonoca são as peças do técnico Mano Menezes para duas vagas dentro de seu esquema tático.

Willians passou por Santo André, Flamengo, Udinese (ITA), Internacional e Corinthians, além do Cruzeiro, e agora vai defender a camisa do Goiás, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.