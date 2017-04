Mano Menezes confirma Ezequiel e Robinho entre relacionados para clássico

Mano concedeu coletiva após treino debaixo de chuva (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Após encerrar o treinamento desta sexta-feira (28) debaixo de forte chuva, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva na Toca da Raposa II. O comandante celeste falou sobre os jogadores que eram dúvida para a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, como Thiago Neves. Mas o meia participou dos últimos treinos e pode ser relacionado para o clássico.

"Estamos avaliando o que vamos decidir em relação a ele [Thiago Neves]. Vocês sabem que o Thiago teve uma entorse no joelho, não teve lesão, foi um fator positivo, mas também sabemos que quem teve entorse fica com o local mais sensível nos primeiros dias. O quanto ele vai suportar e se entregar ao jogo, que é decisivo, será determinante nessas últimas horas para tomarmos a decisão", falou.

A grande novidade é que o técnico poderá contar com Ezequiel e Robinho para a primeira partida da final. Ambos serão relacionados para o jogo e, no decorrer da partida, Mano avaliará a necessidade de colocar os dois jogadores em campo.

"Temos chances de contar com Ezequiel e Robinho, que vão entrar na mesma seara de decisões para as últimas horas. O quanto queremos arriscar, o quanto achamos que será importante arriscar no primeiro jogo, e é isso que vamos decidir. Os dois estarão relacionados para o jogo', informou.

Com casa cheia no Mineirão - mais de 35 mil torcedores já confirmaram presença - o Cruzeiro espera reverter a vantagem do rival, que joga por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo placar. Mano Menezes apontou foco total no primeiro jogo da decisão.

"Pensamos em fazer um bom jogo, será o primeiro de duas partidas finais, lutamos muito para chegar à decisão e sabemos a importância de cada uma delas. Vamos concentrar exclusivamente na primeira, cuidar de detalhes importantes que clássicos assim costumam apresentar e são quase sempre determinantes, tanto para um lado, quanto para outro", finalizou o treinador celeste.

A primeira partida pela final do Campeonato Mineiro ocorrerá no domingo (30), às 16h, no Mineirão.