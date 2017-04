Cruzeiro defende invencibilidade de sete jogos diante do Atlético-MG; relembre os duelos

Fotomontagem: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

“Clássico é clássico e vice-versa”. Apesar das contradições sobre o autor dessa frase, a afirmação enfatiza, mesmo de que forma redundante, o quanto um clássico é único. Em Minas Gerais, a rivalidade se concentra, principalmente, em Cruzeiro e Atlético, equipes que preparam um grande duelo para o próximo domingo (28). No Mineirão, os times iniciam a decisão do Campeonato Mineiro.

A Raposa detém o mando de campo e também uma invencibilidade de sete jogos contra o rival alvinegro. A última vitória do Galo sobre a equipe celeste aconteceu no Campeonato Mineiro de 2015, por 2 a 1, na semifinal do Estadual. De lá para cá, foram quatro confrontos pelo Brasileirão, dois pelo torneio regional e um pela Primeira Liga, com, ao todo, cinco vitórias celestes e dois empates.

Mas como foram esses sete duelos de invencibilidade azul e branca? A VAVEL Brasil elencou todas eles para você recordar a sequência.

Atlético-MG 1x3 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro de 2015 - 6º rodada

Se o tabu de uma sequência invicta está do lado do Cruzeiro agora, até junho de 2015 era o Galo quem emendava uma série de confrontos sem perder para o rival celeste. Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, a Raposa venceu o Atlético no Independência por 3 a 1 e pôs fim a 11 jogos consecutivos em que não arrancava um triunfo do time alvinegro. E mais, essa vitória foi a primeira do Cruzeiro desde a reforma do Horto, que aconteceu em 2012.

Para um público de 20.092 torcedores, quase a lotação máxima do Independência (cerca de 23 mil), Luan abriu o placar para o Galo, e o zagueiro Jemerson fez contra no fim da etapa inicial, deixando tudo em 1 a 1. Com menos de um minuto de jogo no segundo tempo, o lateral atleticano Patric vacilou perto da grande área e perdeu a bola para Gabriel Xavier, que virou para o Cruzeiro. Marquinhos ainda acertou de primeira um cruzamento de Leandro Damião e fez Cruzeiro 3x1 Atlético.

Foto: Juliana Flister/Light Press/Cruzeiro

Cruzeiro 1x1 Atlético-MG

Campeonato Brasileiro de 2015 - 25º rodada

Depois da emocionante virada para o torcedor celeste no primeiro turno, com os 3 a 1 construídos sobre o Galo, o Cruzeiro recebeu o alvinegro na 25º rodada do Brasileirão e empatou em 1 a 1. Willian, hoje no Palmeiras, foi o dono do gol que inaugurou o marcador no Mineirão ainda no primeiro tempo.

No início da etapa complementar, o lateral-esquerdo Mena, da Raposa, foi expulso e deixou os mandantes com desvantagem numérica em campo. Mesmo com um a menos, o time celeste carregou a vitória até os 43 minutos do segundo tempo, mas o atacante atleticano Carlos cabeceou para empatar. Aos 44, o zagueiro Jemerson, do Galo, derrubou Willian e cometeu pênalti. O próprio jogador celeste que sofreu a falta foi para a cobrança, aos 46, mas parou na defesa de Victor.

Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro

Campeonato Mineiro de 2016 - 9º rodada

Ambos iniciando a temporada com técnico novo, Atlético e Cruzeiro protagonizaram um jogo bastante disputado no primeiro clássico de 2016. Sem Victor e Giovanni, o comandante Aguirre foi obrigado a escalar o jovem goleiro Uilson para o duelo com o rival celeste. O jogo foi numa manhã de domingo, às 11h, para um público de 15.842 torcedores.

Contratado pelo Cruzeiro junto ao Vasco para a temporada de 2016, Rafael Silva fez o único gol do jogo, após uma falha do arqueiro alvinegro. Para segurar a pressão do Galo até os minutos finais, o Cruzeiro contou com Fábio, que fez inúmeras defesas difíceis. Com isso, a Raposa garantiu os três pontos fora de casa, vencendo pela segunda vez consecutiva no Horto.

Atlético-MG 2 x 3 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro de 2016 - 7º rodada

Bruno Rodrigo garantiu a vitória do Cruzeiro no Horto pelo clássico do primeiro turno do Brasileirão de 2016 (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Estreia de Fred e busca por reabilitação no Campeonato Brasileiro. Cenário perfeito para o Atlético voltar a vencer seu maior rival. Mas, do outro lado, tinha um time disposto a continuar com sua hegemonia e vencer novamente o time alvinegro na casa do Galo. A esperança foi se consolidando no momento em que Rafael Carioca abriu o placar, aos 13 minutos do primeiro tempo.

No entanto, Alisson, em um espaço curto, empatou aos 18 minutos, e Riascos, ainda na primeira etapa, virou para o Cruzeiro. Fred, com estrela em clássicos, deixou tudo igual logo no início da segunda etapa, mas o time alvinegro sofreu a segunda virada. O zagueiro celeste Bruno Rodrigo marcou o terceiro da Raposa e deu números finais à partida, aumentando a invencibilidade cruzeirense.

Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG

Campeonato Brasileiro de 2016 - 26º rodada

Sob o comando de Mano Menezes, terceiro técnico diferente na temporada, o Cruzeiro entrou em campo no returno do Brasileirão querendo manter sua invencibilidade contra o rival, que brigava pelo título do Campeonato Brasileiro. Em casa, a Raposa contava com sua torcida em maior número.

O atacante Clayton, do Galo, contratação mais cara do clube para a temporada, não se importou com os mais de 40 mil torcedores no Mineirão e abriu o placar. O jogo caminhava para uma vitória atleticana, mas, aos 30 minutos do segundo tempo, Robinho empatou para a equipe celeste, que ainda teve o lateral direito Lucas expulso. Com um a menos, a equipe de Mano Menezes segurou o resultado e impediu que o Atlético quebrasse que o tabu.

Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG

Copa da Primeira Liga de 2017 - 1º rodada

O clássico já na primeira rodada da Primeira Liga foi marcado pela volta da divisão de torcidas nas arquibancadas em 50% a 50% depois de quatro anos. Dividindo a beiro do campo, o comandante do Galo, Roger Machado, fazia sua estreia em clássicos, enquanto o treinador celeste, Mano Menezes, buscava sua primeira vitória sobre o rival da Raposa, em sua segunda passagem.

Mineirão foi dividido entre cruzeirenses e atleticanos no início deste ano (Foto: Divulgação/Minas Arena)

O meia Arrascaeta, do Cruzeiro, foi o único a balançar as redes no duelo, aos 27 minutos do primeiro tempo, depois que o zagueiro Felipe Santana, do Atlético, tentou tirar de cabeça um longo cruzamento de Ariel Cabral e mandou a bola para o lado errado. Sobra para o uruguaio, que decretou a vitória por 1 a 0.

Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG

Campeonato Mineiro de 2017 - 10º rodada

Já com a equipe atleticana não podendo ser ultrapassada pelo rival na tabela de classificação do Estadual, o Cruzeiro jogou para manter a invencibilidade que estava prestes a completar dois anos. Logo no início de jogo, após uma falha do goleiro Giovanni, Thiago Neves abriu o placar para a equipe celeste.

O atacante atleticano Fred acertar uma cotovelada no zagueiro Manoel, da Raposa, e foi expulso, deixando a equipe atleticana com dez em campo - cenário perfeito para o Cruzeiro aumentar ainda mais seu tabu. Na segunda etapa, Arrascaeta recebeu livre e fez 2 a 0 para o time da casa. O volante alvinegro Elias diminuiu já no final da partida, mas o Cruzeiro venceu novamente e aumentou a série para sete jogos sem perder para o rival.