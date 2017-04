Léo pede Cruzeiro atento nos dois jogos da final do Estadual contra Atlético-MG

Fotos: Washington Alves/Lightpress

Titular desde o início da temporada, o zagueiro Léo é um dos mais experientes do grupo do Cruzeiro. Contratado em 2010, o jogador esteve presente no dois últimos títulos mineiros da equipe celeste sobre o Atlético-MG, em 2011 e 2014. Acostumado com clássicos, o zagueiro espera que a equipe esteja concentrada e se comporte bem nas duas partidas da decisão mineira deste ano.

“Cruzeiro x Atlético-MG é sempre Cruzeiro x Atlético-MG, uma decisão por si só. Será um jogo de 180 minutos, então, temos que montar uma estratégia. Temos que fazer as duas partidas bem feitas para conquistarmos o campeonato. É um jogo diferente, ainda mais valendo título. Espero que façamos dois bons jogos”, comentou.

Para o zagueiro, o clássico contra o Atlético-MG é sempre um jogo especial e necessita de uma postura diferente por parte dos atletas.

“O clássico é um jogo grande, decisivo, de detalhes. A gente tem que estar alerta nos detalhes, não só na parte defensiva, mas o time todo. Isso faz total diferença para termos uma firmeza defensiva. Sabemos que todo os detalhes são importante, vamos tentar reduzir os espaços para conseguirmos o resultado positivo”, concluiu.

Invicto no Campenato Mineiro, o Cruzeiro terminou a primeira fase na segunda colocação. Visto que o Atlético-MG decidirá a final em casa e possui a vantagem de jogar por dois empates, Léo comenta a importância de um bom resultado no jogo de domingo.

“Tem essas questões do regulamento. Temos que fazer tudo para reverter a vantagem. Nosso objetivo sempre é fazer o resultado. A gente sabe das dificuldades, mas nosso objetivo é o de sermos campeões. Para isso, temos que superar a vantagem deles”, ressaltou.

O Cruzeiro vai para a decisão mineira defendendo o tabu de sete jogos sem derrota para o rival. Nos últimos encontros, foram cinco vitórias celestes e dois empates. Ainda assim, o zagueiro cruzeirense revela que a preparação feita durante a semana é o fator que pode fazer a diferença no jogo de domingo.

“É sempre importante vencer. Estamos fazendo bons clássicos e tendo resultados positivos. É uma decisão e isso diferencia um pouco. Aprimoramos algumas coisas e corrigimos outras esta semana. É uma decisão, jogo importante e a gente vai com esse foco todo para fazermos uma grande partida. Estamos nos preparando bem”, concluiu.