CBF altera partida de volta entre Cruzeiro e Chapecoense pela Copa do Brasil

(Foto: Fivulgação/CBF)

O jogo entre Chapecoense e Cruzeiro, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, foi adiado em um dia por interesse da televisão. O jogo, que vai acontecer na Arena Condá, estava marcado para 31 de maio e passou para dia primeiro de junho, com um novo horário, agora às 21h30.

A pedido da Polícia Militar do Paraná, a partida entre Paraná e Atlético-MG, que aconteceria no dia 10 de maio, foi adiada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Isso porque, neste dia, está marcado o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato.

Como a presença de Lula deve mobilizar muitas pessoas em Curitiba, seja para apoiar o ex-presidente ou para protestar contra ele, a PM paranaense prepara um esquema especial de segurança, o que dificultaria perder um contingente para o trabalho numa partida de futebol. O depoimento de Lula está marcado para às 14h, no prédio da Justiça Federal, em Curitiba, que fica a apenas cinco quilômetros de distância do Dorival de Brito, de propriedade do Paraná Clube.

O jogo de volta entre Atlético e Paraná seria no dia 24 de maio. Com isso, a partida em Belo Horizonte mudou para o dia 31 do mesmo mês. Os dois duelos entre mineiros e paranaenses mudaram apenas as datas, os horários foram mantidos, ambos às 21h45.

Cruzeiro e Chape já se enfrentaram em 2017. Pela segunda rodada do Grupo C da Primeira Liga, o clube celeste venceu por 2 a 0, com dois gols de Ramón Ábila.