Constância: Diogo Barbosa garante segurança que Cruzeiro precisava na lateral-esquerda

Nas duas últimas temporadas, a lateral esquerda do Cruzeiro era uma incógnita. Nenhum atleta se firmava e o fato virava dor de cabeça para os torcedores. Porém, 2017 reservou uma surpresa boa ao time: Diogo Barbosa. O jogador chegou ao clube no final da temporada passada e vem dando motivo suficiente para ser, e continuar sendo, titular absoluto, atleta que trouxe consistência ao setor.

O jogo de ida da primeira final pela Raposa será diante do Atlético-MG, neste domingo (30), às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Próximo de disputar a decisão estadual, Diogo contabiliza bons números com a camisa celeste. Das 23 partidas oficiais, ele esteve em 17 delas, sendo 16 como titular.

A principal característica que o lateral mostrou até o momento foi a velocidade que emprega no lado esquerdo do time, buscando sempre o ataque. Ele encaixa como uma luva no esquema de Mano Menezes, que conta ainda com bons articuladores e atletas velozes no elenco. É uma dor de cabeça a menos para a torcida e uma preocupação a mais aos adversários.

Seu protagonismo nos últimos jogos tem deixado os cruzeirenses seguros quanto ao seu desempenho. O atleta soma três assistências para gol nesta temporada. O detalhe que pode gerar mais otimismo quanto ao seu poder de decisão é o fato de que duas das assistências foram nas semifinais, diante do América-MG, uma em cada jogo.

Na primeira, Diogo Barbosa construir a jogada pela esquerda e serviu Thiago Neves para balançar as redes. O gol garantiu o empate, por 1 a 1, além da manutenção da vantagem no confronto e da invencibilidade no ano. No segundo jogo, ele lançou Arrascaeta para marcar o primeiro gol da vitória, por 2 a 0, que consolidou a presença da Raposa na final, depois de duas edições.

O início com a camisa celeste agradou até mesmo um dos principais ídolos do clube e referência na lateral esquerda, o argentino Sorín, que atuou em 127 partidas pelo Cruzeiro. Ele fez questão de usar seu perfil no Twitter para elogiar a atuação de Diogo depois do empate, por 1 a 1, diante do Coelho.

@jpsorin6 @Cruzeiro Muito obrigado! Me sinto feliz em ler isso, por um gênio da nossa posição! Não é atoa que foi, e sempre será um ídolo! Muito obrigado mesmo! — Diogo barbosa (@diogobarbosa36) 16 de abril de 2017

No domingo, o jogador entra em campo mais uma vez com credenciais suficientes para afirmar a titularidade absoluta, além de sua importância tática no esquema de Mano Menezes. Entretanto, por ser a primeira final, diante do maior rival, será uma prova de fogo para o atleta, sendo mais uma chance de mostrar eficiência e firmar seu espaço na equipe principal da Raposa.