Jogo Cruzeiro x Atlético-MG AO VIVO hoje na final do Campeonato Mineiro 2017 (0-0)

Boa noite torcedor VAVEL. Daqui a pouco a bola rola para Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo, no Mineirão. Jogo de ida da final do Campeonato Mineiro de 2017. Fique conosco aqui na VAVEL Brasil às 16h.

SEM PERDER CLÁSSICOS!

O encontro entre Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo na final do Mineiro é o terceiro jogo entre as equipes em 2017 e há dois anos o Cruzeiro não sabe o que é sair derrotado. Foram quatro confrontos pelo Brasileirão, dois pelo torneio regional e um pela Primeira Liga, com, ao todo, cinco vitórias celestes e dois empates. A última vitória do Galo sobre a equipe celeste aconteceu no Campeonato Mineiro de 2015, por 2 a 1

Já o Cruzeiro teve tranquilidade na semana que antecedeu o clássico. Mano Menezes e seus comandados apenas treinaram e recuperaram jogadores para a decisão do estadual.

Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo

A semana do Atlético-MG foi bem agitada. O clube teve compromisso pela Copa Libertadores, onde venceu o Libertad-PAR por 2 a 0. No sábado(29) 80 integrantes da torcida organizada Galoucura foram para a porta do CT em Vespasiano cobrar um melhor desempenho dos jogadores que acumulam um jejum de dois anos - sete jogos - sem ganhar do rival Cruzeiro.

No caso do Atlético, a primeira colocação reservou Galo a URT na semifinal. O time de Roger empatou a primeira partida fora de casa, mas no jogo da volta fez sua parte e venceu por 3 a 0, se credenciando para a final do Campeonato Mineiro pela 11ª final consecutiva, feito conquistado pela última vez em meados dos anos 80.

O Cruzeiro chegou até a final depois de garantir a segunda posição da tabela de classificação do Estadual. A Raposa conquistou os mesmos 27 pontos do líder, Atlético-MG, mas não avançou na ponta devido ao número de vitórias, que foi inferior ao do rival alvinegro (9 a 8 para o Galo). Nas semifinais, o time celeste encarou o América-MG. No primeiro jogo, empate em 1 a 1 e no segundo jogo vitória por 2 a 0, com grande atuação de De Arrascaeta.

Olá! Cruzeiro x Atlético-MG iniciam, neste domingo (30), a grande decisão do Campeonato Mineiro. A bola rola às 16h, no Mineirão, e você acompanha o duelo ao vivo, lance a lance, na VAVEL Brasil!