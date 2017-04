Retorno à final após três anos e 11ª decisão consecutiva: Cruzeiro e Atlético iniciam busca pelo Mineiro

INCIDENCIAS: Jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, a ser disputado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

O primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Mineiro acontece neste domingo (30), entre Cruzeiro e Atlético-MG, no Mineirão. A partir das 16h, as equipes voltam a estampar a finalíssima do Estadual depois de três anos, e a expectativa é de casa cheia no Gigante da Pampulha para acompanhar o maior clássico de Minas Gerais - mais de 40 mil torcedores.

O time celeste não sabe o que é deixar um estádio com derrota para o rival alvinegro desde o Estadual de 2015. Até então, foram sete jogos, com cinco vitórias cruzeirenses e dois empates. Visando ampliar essa sequência invicta sobre o rival alvinegro e seguir com o tabu, o Cruzeiro vai contar com apoio majoritário de sua torcida no Mineirão.

Por outro lado, o Atlético chega para disputar sua 11ª final de Campeonato Mineiro consecutiva. A equipe atleticana saiu vencedora em 2007, 2010, 2012, 2013 e 2015, e perdeu em 2008, 2009, 2011, 2014 e 2016.

Os outros dois jogos que Galo e Raposa fizeram em 2017 terminaram com triunfos celestes. Na Copa da Primeira Liga, os cruzeirenses venceram por 1 a 0 (gol de Arrascaeta) e, na primeira fase do Mineiro, arrancaram uma vitória por 2 a 1 (gols de Arrascaeta e Thiago Neves) sobre o time alvinegro.

Cruzeiro tem novidades em relacionados, mas titulares devem ser os mesmos da semi

A lista de convocados do Cruzeiro para o clássico teve duas novidades. O meia Robinho, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, não era relacionado desde março e pintou na listagem de Mano Menezes para o duelo com o Galo. O jogador, no entanto, deve começar no banco e ser opção para o decorrer da partida.

A outra boa notícia para o torcedor do Cruzeiro é o retorno do lateral-direito Ezequiel, que estava sendo poupado por um desgaste muscular. A última partida do jogador foi justamente no clássico diante do Galo, porém pela fase de classificação. Caso Mano opte por Ezequiel no banco no começo do jogo, Mayke segue com a posição.

No jogo contra o América, pela partida de volta do Mineiro, realizado no último domingo (23), o meia Thiago Neves deixou o campo sentindo dores no joelho e, durante a semana, ainda era dúvida para o clássico. Mas nesse sábado (29), o atleta treinou normalmente em meio ao grupo celeste e pode continuar entre os 11 de Mano Menezes.

O principal desfalque do Cruzeiro, portanto, fica por conta do zagueiro Manoel, que sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo no jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, no dia 19 de abril. A Raposa avançou às oitavas de final, deixando os paulistas para trás, mas perdeu o defensor por pelo menos dois meses. Para o lugar de Manoel, quem segue assumindo é Caicedo.

Com isso, o time que deve iniciar a partida contra o Galo é o mesmo que jogou contra o América, na semifinal: Rafael; Mayke (Ezequiel), Caicedo, Leo e Diogo Barbosa; Henrique e Hudson; Rafinha, Arrascaeta e Thiago Neves; Rafael Sóbis. O único atleta pendurado do Cruzeiro é Ramon Ábila, reserva do time celeste.

Atenção aos detalhes? Esse é o caminho que pretende seguir o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. "Estou pensando em fazer um grande jogo. É o primeiro de duas partidas finais. Lutamos muito para chegar. Sabemos a importância de cada uma delas. Vamos nos concentrar exclusivamente na primeira. Cuidar de todos os detalhes importantes que clássicos assim costumam apresentar e que são sempre determinantes para um lado ou outro sair vencedor", apontou o gaúcho.

Galo tem retorno de Fred, inicialmente de fora, e disputa ferrenha por posição no meio

Clássicos tendem a ser sempre mais aquecidos que outros confrontos. As equipes entram com um gás diferente, mas todo cuidado pode ser ainda pouco quando se corre o risco de levar um terceiro cartão amarelo e ter que cumprir suspensão. No caso do Galo, a atenção será redobrada para Marcos Rocha, Elias e Leonardo Silva, jogadores pendurados do time alvinegro. Caso recebam cartão amarelo, desfalcam o Atlético no jogo decisivo.

Quem já foi advertido com o terceiro cartão e cumpre suspensão é o atacante Rafael Moura. 'He-Man' recebeu amarelo no segundo jogo da semifinal, contra a URT, e não enfrenta o Cruzeiro na primeira partida da decisão do Mineiro. O técnico Roger Machado quase ficou também sem o atacante Fred, titular, mas por uma suspensão mais longa.

Ainda na primeira fase do Mineiro, o Atlético visitou o Cruzeiro e, em um lance do primeiro tempo, Fred agrediu o zagueiro celeste Manoel. O jogador do Galo foi punido com quatro jogos de suspensão, mas a diretoria alvinegra conseguiu entrar com um pedido para que essa punição fosse reduzida para três (cumpridos na 11º rodada e nas duas partidas da semifinal).

"Esse tipo de pressão eu não coloco em mim porque já tenho a minha cobrança interna, que é maior de todas. Convivo com isso há mais de 18 anos de carreira, quando jogar futebol era sobrevivência. Sei carregar essa pressão. Com os erros a gente aprende a não fazer mais. Está apagado. Agora é fazer mais um trabalho emocional e mental do que físico, porque quarta-feira o jogo foi desgastante [contra o Libertad, pela Copa Libertadores da América], para chegar inteiro no domingo", comentou Fred.

Três por uma? Marlone, Cazares e Otero disputam uma vaga no time alvinegro para o confronto deste domingo, e tudo indica que Marlone começa entre os 11. Assim, os titulares do Galo devem ser: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca e Elias; Marlone, Robinho, Maicosuel; Fred.