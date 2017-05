Após empate do Cruzeiro, Mano Menezes reclama da arbitragem: "Foi dolorosa"

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

Cruzeiro e Atlético-MG ficaram no empate por 0 a 0, na primeira partida da final do Campeonato Mineiro 2017, realizada nesse domingo (30), no Mineirão. Mais presente no ataque, a Raposa não conseguiu furar o bloqueio atleticano e agora vê o adversário com vantagem para a volta, que acontece no próximo fim de semana. O técnico Mano Menezes aprovou a atuação da equipe celeste, mas reclamou da postura da arbitragem.

Segundo ele, o árbitro Dewson Freitas foi omisso ao não aplicar cartões aos atletas adversários. “Hoje tivemos o apoio do nosso torcedor. É óbvio que sentimos mais à vontade diante do nosso torcedor, mas não foi o suficiente para termos uma arbitragem isenta. Ela foi dolorosa. Conduziu as situações do jogo o tempo inteiro. Não aplicou cartões claros, os amarelos”, disse.

Para Mano, a não aplicação das advertências têm relação com o jogo de volta. Ele cita o lateral Marcos Rocha, pendurado, que cometeu uma falta forte em Alisson. Apesar da pressão para a aplicação do amarelo, o árbitro assinalou somente a falta. “Nós sabemos porque ele não aplicou, pois era sobre jogadores que estavam com dois amarelos e iriam ficar fora do jogo da volta, como foi o caso visível do Marcos Rocha. Também deveria ter sido expulso o Gabriel no lance claro em direção ao gol”, apontou.

O treinador foi categórico ao falar da postura da equipe celeste na partida. Ele destacou a melhor atuação frente ao adversário e deu indício de que a forma de jogar será repetida pela Raposa no segundo jogo. “Ao meu ver fomos superiores no clássico, os números não deixam isso em dúvida, mas não conseguimos fazer o gol. Agora vamos voltar nossas atenções para o segundo jogo. Vamos continuar jogando assim”, afirmou.

Para confirmar sua afirmativa, ele tomou como base a reação dos jogadores adversários após a partida. “Mostramos para o adversário a força do Cruzeiro. Tanto que o pessoal saiu comemorando o 0 a 0. Nos outros clássicos não era normal, o discurso não era esse. Tivemos várias desculpas nesses enfrentamentos e hoje todo mundo encarou a realidade de frente”, relembrou.

Diferente dos últimos clássicos, o Atlético-MG não agrediu o Cruzeiro, que dominou grande parte do jogo. O fato causou estranheza em Mano Menezes. “O futebol é surpreendente. No próximo jogo nós vamos ver se isso tem a ver com estratégia ou se tem a ver mesmo com domínio. O Atlético pode ter pensado o jogo de uma forma diferente como pensou os outros clássicos”, disse.

“Ao pensar diferente, pode ter recuado no terreno dando um pouco mais de campo de jogo ao Cruzeiro. A outra situação que vamos ver é qual foi o mérito do Cruzeiro de ocupar espaços dentro do campo do Atlético. No segundo jogo vem a resposta”, completou. A partida de volta acontece no próximo domingo (7), às 16h, no Independência. Nos bastidores, ela está quente em referência à presença de torcedores celestes no Horto.

Mano não deixou de comentar o fato na entrevista coletiva desse domingo. Ele foi direto ao defender a presença da torcida cruzeirense. “O Cruzeiro está brigando pela presença do torcedor, porque é justo. O regulamento diz isso durante toda a competição. E se um estádio não tiver condição de atender o regulamento, ele não pode sediar o jogo. É simples. É só cumprir o que está escrito e ser correto com o futebol”, disse.

Antes de voltar a campo no domingo para o segundo jogo da final do estadual, o Cruzeiro tem um compromisso no meio da semana, desta vez pela Copa do Brasil. A equipe recebe a Chapecoense, na quarta-feira (3), as 21h45, no Mineirão, em partida de ida válida pelas oitavas de final da competição. Mano garantiu o time focado neste compromisso. “Vamos dar o máximo que temos. Não tem outra estratégia a não ser dar o máximo nessa hora”, revelou.