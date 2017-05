Thiago Neves confia em título do Cruzeiro no Horto: "Temos time, qualidade, jogadores experientes"

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

Um empate em casa não era o melhor resultado para o Cruzeiro na partida contra o Atlético-MG, nesse domingo (30), pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, que terminou com o placar de 0 a 0. Como o Galo encerrou a fase de classificação em primeiro lugar, tem agora a vantagem do empate em seus domínios, cabendo à Raposa vencer de qualquer forma caso queira levantar a taça do Estadual.

Apesar de não ter conseguido alterar o marcador no Mineirão, a postura do Cruzeiro em casa foi bem vista pelo meia Thiago Neves. O jogador da Raposa afirmou que a equipe precisa repetir o desempenho que teve no Gigante da Pampulha, tendo condições de travar um embate equilibrado com Galo na casa do time alvinegro.

"A gente não tem que mudar nada, tem que continuar jogando. Lá no Independência é difícil, mas temos time, qualidade, jogadores experientes. Vamos para lá, jogar de igual para igual e tentar ser campeão lá dentro", afirmou.

Depois de sentir um incômodo no joelho direito na partida contra o América-MG, pela semifinal do Estadual, Thiago Neves passou a semana anterior ao clássico como dúvida para o dérby. Já no treino realizado um dia antes do duelo, o meia treinou normalmente e começou o jogo desse domingo entre os titulares.

Agora, o jogador é mais uma vez peça importante para o time, que joga novamente com o Galo no próximo domingo (7), em partida que define o Mineiro - o Atlético tem a vantagem do empate por qualquer placar. Antes, porém, a Raposa tem encontro marcado com a Chapecoense no dia 3 de maio, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.