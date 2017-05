De olho na Chapecoense pela Copa do Brasil, Rafael espera Cruzeiro com mesma postura do clássico

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

O Cruzeiro não conseguiu mexer no placar contra o Atlético-MG, nesse domingo (30), pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro. O empate em 0 a 0 força a equipe celeste a vencer de qualquer forma no domingo que vem, dia 7 de maio, em que os rivais fazem o confronto decisivo no Independência.

No entanto, antes de olhar para a partida no Horto, pelo Estadual, o time celeste tem um compromisso na Copa do Brasil. O Cruzeiro vai enfrentar a Chapecoense na próxima quarta (3), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição nacional, e o goleiro celeste Rafael afirmou que espera uma repetição do desempenho que sua equipe teve no clássico desse domingo.

"Temos muitos pontos positivos que devemos repetir. A dedicação, a busca pelo gol a todo momento, a posse de bola. Fizemos um grande jogo e temos de pegá-lo de base para os próximos, inclusive este de quarta-feira. Em casa, com o apoio da nossa torcida, certamente somos mais fortes. Então, contamos com todos para a gente conseguir o resultado e ficarmos mais tranquilos para o jogo de volta", disse.

O Cruzeiro já deixou Volta Redonda-RJ, São Francisco-PA, Murici-AL e São Paulo para trás na Copa do Brasil. Oito confrontos separam o time de chegar ao seu quinto título na competição, mesma marca do Grêmio, maior vencedor do torneio.

"Agora, temos de vencer em casa. Já fizemos uma trajetória grande nesta Copa do Brasil e temos de fazer mais um grande jogo para levarmos o resultado para Chapecó. Contra o São Paulo, conseguimos o resultado no primeiro jogo e queremos repetir. Precisamos ter o cuidado para não tomarmos gol. É outra decisão pela frente, por uma competição importante para nós, então é fácil virar a chave. Agora é só decisão", afirmou.

O mês que se inicia nesta segunda reserva confrontos de diferentes competições para o Cruzeiro, assim como aconteceu em abril. "Virar a chave" já se tornou expressão frequente na Toca da Raposa, como comentou o arqueiro celeste.

"Precisamos seguir o caminho que estamos trilhando, treinando forte. Abril foi um mês de jogos decisivos, mas maio também será. São dois jogos da Copa do Brasil, o jogo de volta da Sul-Americana, o início do Brasileiro, que é importante arrancar bem, e o segundo jogo da final do Mineiro. Ou seja, temos de estar concentrados e focados na evolução que estamos tendo como time para conquistar muitas coisas boas este ano", pontuou.

Esta é a segunda vez que Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam neste ano. Na primeira, em jogo válido pela Copa da Primeira Liga, o time mineiro conquistou uma vitória por 2 a 0, no Mineirão. Mas para o goleiro da Raposa, as circunstâncias de agora são bem diferentes das de fevereiro, com as equipes em um outro patamar.

"Acho que tanto nós quanto a Chapecoense evoluímos muito desde o último jogo. E o time que jogou aqui era diferente do que virá agora. Acho que será um jogo muito mais disputado e melhor de se assistir, pois as duas equipes estão bem mais entrosadas. O desgaste emocional e físico é para as duas equipes. Ambas jogaram finais de estadual, estão em ritmo muito forte de jogos. Então, estão no mesmo nível", enfatizou.