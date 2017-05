Reunião confirma carga de 10% à torcida do Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro

Primeiro jogo da final terminou sem gols (Foto: Bruno Cantini/ Atlético-MG)

Após uma semana recheada de polêmicas, foi decidido na manhã desta terça-feira (2), em reunião na sede da FMF (Federação Mineira de Futebol), que o Cruzeiro terá direito a 10% da carga total de ingressos para a segunda partida do Campeonato Mineiro contra o Atlético. O duelo será realizado na Arena Independência, às 16h do próximo domingo (7).

O valor dos ingressos para a torcida celeste também foi divulgado na reunião. Os cruzeirenses comprarão bilhetes pelo valor de R$ 160 a inteira, e R$ 80 a meia. Já os atleticanos poderão adquirir ingressos que variam de R$ 40 a R$ 300.

Cruzeiro apela por Ministério Público para garantir presença de sua torcida em decisão no Horto

A carga total de ingressos para a torcida celeste será de 1.871 entradas, o que corresponde a 8% dos ingressos totais, o que é de costume para visitantes no Independência. A carga total de ingressos, com os visitantes, será de 22.529 entradas. As vendas para sócios torcedores do Atlético começará nesta terça-feira (2), às 19h.

A polêmica sobre a torcida única começou quando a PM (Polícia Militar) se posicionou dizendo não ser possível a presença das duas torcidas no Horto devido aos materiais de obras que estão presentes no estádio, referentes à construção de uma arquibancada móvel em nome da construtura LuArenas, sem autorização proprietário do imóvel (América-MG), do governo e do estado.

Decisão do Campeonato Mineiro começa acirrada nos bastidores

A ampliação da arquibancada foi um pedido do Atlético para, caso o clube avance à fase mata-mata da Copa Libertadores da América, o estádio comporte um maior número de torcedores, fazendo com que a capacidade passe de 21 mil para 30 mil torcedores.

Em resposta à fala do presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, que afirmou torcida única no Horto, a diretoria do Cruzeiro acionou o Ministério Público para tentar reverter a situação inicial da PM, que recuou e confirmou ser possível a presença de cruzeirenses e atleticanos no jogo.

Representaram o Cruzeiro na reunião o vice de futebol Bruno Vicintin, o supervisor administrativo Benecy Queiroz, o supervisor de futebol Pedro Moreira e o diretor jurídico Fabiano de Oliveira. Já o Atlético foi representado pelo advogado Lucas Couto, o diretor de patrimônio João Avelar e o advogado Marcelo Machado.