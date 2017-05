Após saída de Marcos Valadares, Emerson Ávila assume sub-20 do Cruzeiro

Emerson Ávila estava na coordenação das categorias de base da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em menos de uma semana após a saída do treinador Marcos Valadares da equipe sub-20 do Cruzeiro, a Raposa realocou seu coordenador das categorias de base, Emerson Ávila, para o comando do time celeste. Com isso, Matheus Ornelas passa assumir a coordenação técnica da base cruzeirense.

"É um Clube que eu vivi grande parte da minha carreira como profissional do futebol. Conheço as tradições do Clube, a maneira com que se trabalha aqui dentro. Para mim, é sempre motivo de orgulho, de satisfação trabalhar com qualquer categoria que seja. Estou muito feliz, sei que é um desafio grande fazer com que estes atletas consigam ter bom nível de trabalho para buscarem uma vaga na equipe principal”, afirmou Emerson.

Marcos Valadares não vinha obtendo resultados muito satisfatórios com os garotos da sub-20 do Cruzeiro: foi eliminado nas oitavas de final da Copa São Paulo pelo Flamengo e deixou de forma precoce a Copa do Brasil, quando ficou foi deixado no caminho pelo Criciúma. Novo comandante da garotada celeste, Emerson já projetou a temporada que o aguarda.

“Vislumbramos também títulos e esperamos, junto com a comissão técnica, fazer um trabalho bom. A diretoria, nas pessoas do Toninho [Antônio Assunção, superintendente da base] e do Eduardo [Freeland, diretor da base], tem dado muito apoio e, com toda a estrutura que o Clube oferece, temos a plena convicção que temos tudo para fazer um bom 2017", pontuou.

Emerson Ávila esteve à frente da equipe sub-19 do Cruzeiro em uma excursão para a Alemanha. Em território europeu, venceu cinco vezes (Benfica, Borussia Mönchengladbach, BV 04 Düsseldorf, Eintracht Braunschweig e Union Berlin) e perdeu outras três (Liverpool , Borussia Mönchengladbach e Seleção do Japão High School).