Hudson revela ansiedade por decisão do Mineiro antes de compromisso pela Copa do Brasil

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

O Cruzeiro vai virar a chave, desta vez para a Copa do Brasil, e se prepara para mais um confronto decisivo. A equipe recebe a Chapecoense, nesta quarta-feira (3), às 21h45, no Mineirão, pela partida de ida das oitavas de final da competição. Titular nos últimos jogos, o volante Hudson não escondeu a ansiedade pela disputa da final do estadual, diante do Atlético-MG, mas garantiu foco na partida do meio da semana. O jogador espera repetir a estratégia aplicada diante do São Paulo, na quarta fase da Copa do Brasil.

“Não tem como desligar de uma final de campeonato, de uma decisão, um clássico. Mas claro que temos um confronto muito difícil. Estamos com a cabeça voltada para a Chapecoense para fazer um bom primeiro jogo. Contra o São Paulo já mostramos que isso é muito importante. A gente está em casa, temos que propor um ritmo forte, procurar fazer um bom resultado aqui e depois, sim, focar no Atlético novamente”, revelou.

O atleta fez questão de reforçar a importância da disputa do torneio nacional e afirmou que a dedicação deve ser integral neste momento. “Estamos numa oitavas de finais da Copa do Brasil, um torneio muito importante que a gente também almeja chegar longe nele. Então, é o momento de colocar força máxima, no sentido de que todos que estiverem 100% com capacidade pra isso, que possam estar à disposição do Mano”, disse.

Mesmo o Cruzeiro tendo ficado no 0 a 0 no primeiro jogo da final do estadual, Hudson tem a partida como exemplo para o próximo compromisso. Ele ressalta, no entanto, que a equipe deve aprimorar a conclusão das jogadas. “Sabemos da qualidade da Chapecoense. Temos que entrar focados, se impondo e propondo o jogo, assim como foi contra o Atlético. Para assim, desta vez, concluir melhor ao gol e conquistar a vitória de uma forma tranquila”, afirmou.

A ascensão do volante na titularidade coincidiu com a lesão de Henrique. Quando o camisa 8 voltou, foi a vez de Ariel Cabral ser vetado devido uma cirurgia. “Tive a oportunidade, infelizmente, na lesão do Henrique, mas acho que a gente tem que estar preparado para as situações assim e eu treinei bastante, fiz uma boa pré-temporada e quando chegou a oportunidade, procurei fazer o meu melhor”, revelou.

Hudson garante que a competição pela titularidade no meio de campo é boa ao time e aos atletas. “É uma disputa sadia que faz com que, quem está jogando ou não, esteja sempre evoluindo para buscar seu espaço. Eu acho que isso é muito importante em clubes grandes para que não haja acomodação. Essa competitividade faz o jogador crescer e consequentemente o time também”, opinou.

O volante está desempenhando um futebol que até o momento agrada todos, exceto aos adversários, que têm sofrido com a marcação do jogador. Ele se destaca principalmente no quesito desarme. “É uma das minhas maiores características, se não for a maior, a roubada de bola. Pra isso, tenho que estar bem atento, porque normalmente enfrentamos grandes jogadores, como foi no último domingo”, disse.

Hudson ainda revelou a "receita do bolo" para desempenhar bem essa qualidade. “Acho que se você não tiver com o nível de concentração e atenção bastante alto, você não vai ter sucesso. Tenho focado bastante nisso para poder obter um bom resultado nesse quesito”, completou.