Jogo Cruzeiro x Chapecoense AO VIVO hoje na Copa do Brasil 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a ser disputado no Mineirão, às 21h45 do dia 3 de maio de 2017.

O segundo jogo entre Cruzeiro e Chapecoense pelas oitavas da Copa do Brasil acontece no dia 1º de junho, às 21h30, na Arena Condá.

FALA, ARRASCAETA!

"Precisamos pensar 100% na Chapecoense. É um jogo decisivo também, uma Copa muito importante. Temos a oportunidade de começar bem em casa, precisamos disso. Temos que fazer um jogo dinâmico, forte, como foi contra o Atlético-MG. Vamos tentar fazer uma vantagem para o jogo de volta, porque sabemos que é um jogo difícil de jogar lá", disse o uruguaio.

Titular da Raposa e um dos destaques da armação celeste, Arrascaeta pediu bastante atenção contra a Chape.

FALA, DIEGO RENAN!

“A gente sabe que é uma sequência de jogos todos importantes. Domingo a gente começou a decidir o Estadual, agora vira a chave para a copa do Brasil, depois volta para o Estadual, Recopa... Libertadores... tá uma maratona grande, mas o grupo tem respondido bem”, afirmou o lateral.

MARATONA!

A Chapecoense vive uma verdadeira maratona de jogos. Depois que enfrentar o Cruzeiro, joga com o Avaí, pela grande decisão do Estadual (7 de maio), decide a Recopa Sul-Americana com o Atlético Nacional, na Colômbia (10 de maio), estreia no Brasileirão contra o Corinthians (13 de maio), enfrenta o Lanus pela Libertadores (17 de maio), retorna ao Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras (20 de maio), e por fim, encerra a fase de grupos contra o Zulia (23 de maio).

BAIXAS NA CHAPE!

O técnico Vágner Mancini não poderá contar com o lateral-direito Zeballos, que se recupera de uma lesão grau dois no adutor longo da coxa esquerda.

Além de Ezequiel e Robinho, Manoel, Ariel Cabral, Elber e Judivan são os outros atletas indisponíveis para o comandante celeste.

Quem é opção, Mano?

Confira a lista dos jogadores da Raposa relacionados para o jogo desta noite:



Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Fabrício, Lennon e Mayke

Zagueiros: Dedé, Kunty Caicedo e Léo

Meio-campistas: Alex, De Arrascaeta, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Sóbis, Raniel e Ramón Ábila

EZEQUIEL E ROBINHO!

Depois de pintarem na lista de relacionados para o clássico do último domingo, o lateral Ezequiel e o meia Robinho não foram convocados para este jogo contra a Chape. Respectivamente, um vinha sendo poupado por um desgaste muscular, e o outro tratava de lesão no músculo posterior da coxa direita.

RETROSPECTO!

Este será o décimo encontro entre as equipes em suas histórias. Nas outras nove, vantagem celeste:



4 vitórias do Cruzeiro

2 vitórias da Chapecoense

3 empates

A opção do clube catarinense por não jogar com a equipe profissional não foi simplesmente uma "opção". O calendário traiçoeiro colocou dois jogos da Chape no mesmo dia (Cruzeiro pela Primeira Liga e Avaí pela Campeonato Catarinense). O Verdão do Oeste, então, solicitou à Raposa e à Primeira Liga que fosse feito um reajuste de datas, passando o confronto com o time mineiro para o dia seguinte. Ainda assim, a Chape não conseguiria jogar na quarta em Santa Catarina e na quinta em Belo Horizonte, tendo que enfrentar a Raposa com o sub-23.

DE FRENTE MAIS UMA VEZ!

Cruzeiro e Chapecoense já se encontraram em 2017. As equipes disputaram a segunda rodada da Copa da Primeira Liga, com vitória celeste por 2 a 0 - gols de Ramon Ábila. Na ocasião, a Chape jogou com time sub-23.

NA FINAL DO ESTADUAL!

Ambas as equipes são finalistas de suas competições regionais. No caso da Raposa, o adversário é o seu maior rival, o Atlético-MG, e a primeira partida da decisão aconteceu no último domingo (30), terminando em 0 a 0. Já a Chape decide o seu campeonato estadual com o Avaí, em que venceu o primeiro jogo também no domingo passado, por 1 a 0.

O Cruzeiro vem jogando a Copa do Brasil desde a primeira fase da competição, pela qual já disputou seis partidas. Confira a trajetória celeste na edição de 2017:



Primeira fase

Volta Redonda 1x2 Cruzeiro



Segunda fase

Cruzeiro 6x0 São Francisco-PA



Terceira fase

Murici 0x2 Cruzeiro

Cruzeiro 2x0 Murici



Quarta fase

São Paulo 0x2 Cruzeiro

Cruzeiro 1x2 São Paulo

As equipes chegaram para esta etapa de formas diferentes. A Chapecoense entrou direto nas oitavas, porque está disputando a Copa Libertadores da América - mesmo caso de Palmeiras, Flamengo, Santos, Grêmio, Atlético-MG, Botafogo e Atlético-PR.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real, a partir de 21h45 desta quarta (3), minuto a minuto do jogo entre Cruzeiro e Chapecoense ao vivo, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece no Mineirão.