Em meio a decisões estaduais, Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam pela Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Após começarem a semana com clássicos nas finais de seus respectivos estaduais, Cruzeiro e Chapecoense tem o início de mais uma decisão pela frente, mas agora na Copa do Brasil. Enquanto a Chape largou bem na disputa do título catarinense, a Raposa ainda tem uma desvantagem que precisa reverter. Contudo, nesta quarta-feira, às 21h45, os mineiros recebem a Chape, no Mineirão, pela partida de ida das oitavas de final da competição nacional.

Pausa no estadual para encaminhar a vaga na Copa do Brasil

Com pequena desvantagem no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro terá uma breve pausa no estadual para continuar na busca do penta pela Copa do Brasil. Com o foco virado a competição nacional, a tendência na Raposa é de que Mano Menezes repita a mesma escalação que começou jogando o clássico de domingo.

Apesar do cansaço pós-estadual, a equipe mineira também conta com o fato de que o adversário desta noite tem o calendário lotado devido a outras competições. É o mesmo drama, mas é mais uma decisão que os azuis mineiros tem pela frente.

Mesmo com a atenção dividida entre os dois campeonatos, o grupo comandado por técnico Mano Menezes garantiu estar focado exclusivamente na Copa do Brasil e que voltará a pensar no jogo de volta contra o Atlético-MG apenas na quinta-feira.

“São duas finais que temos, muito importantes. A mais importante agora é a partida contra a Chapeceonse. Precisamos focar nisso. São dois jogos, mas precisamos e podemos fazer uma diferença no jogo de amanhã”, disse o meia Arrascaeta.

Chape estreia na sua 5ª competição no ano

O ano dos catarinenses começou corrido. Precisava, afinal, o tempo para reconstruir a equipe em meio a desorganização do futebol nacional seria curto. Mas nos final das contas, a Chape tem conseguido lidar. A Chapecoense também tem precisado lidar nesses primeiros meses do ano com uma maratona de jogos em variadas competições. Até o momento foram quatro, estreando na quinta nesta quarta-feira. O clube já passou pela Primeira Liga, onde foi eliminado na fase de grupos, Libertadores, na qual ainda briga para avançar às oitavas de final, Campeonato Catarinense, no qual tem a última partida no próximo domingo e a Recopa, a qual duela contra o Atlético Nacional na próxima semana.

São bastante jogos, mas os comandados de Vagner Mancini seguem na luta para honrar a camisa. Para o duelo contra os mineiros, o técnico deve mandar a campo Artur Moraes, João Pedro, Nathan, Douglas Grolli e Reinaldo, já no meio a equipe provavelmente terá Moisés Ribeiro, Andrei Girotto e Luiz Antônio. Rossi Wellington Paulista e Arthur completam a equipe formando o tridente ofensivo.

Em meio ao tormento de excesso de jogos, os catarinenses tem vantagem nas duas decisões que virá a decidir. No domingo, a Chape decide o catarinense contra o Avaí, é a chance de conquistar o 1º título após a tragédia. O Atlético Nacional, na próxima quarta-feira, será o adversário pela Recopa Sul-Americana. Após vencer a primeira partida, a Chape precisa apenas de empate para se sagrar campeã.

Para o duelo entre Cruzeiro e Chapecoense, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi o escolhido para apitar o jogo. Flávio será auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Tatiane Sacilotti dos Santos.

Cruzeiro e Chape farão o jogo de volta na quinta-feira, dia 1º de junho, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó. Em 2012, as equipes chegaram a se enfrentar na competição. Os cruzeirenses levaram a melhor, no jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, os mineiros avançaram às oitavas depois de um empate em Santa Catarina por 1 a 1 e golear na Arena do Jacaré por 4 a 1.