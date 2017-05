Com gol de Raniel, Cruzeiro vence Chapecoense e larga na frente nas oitavas da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, disputado no Estádio Mineirão, às 21h45 do dia 3 de maio, para um público de ​11.716 torcedores.

O Cruzeiro abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo a Chapecoense pelo placar mínimo de 1 a 0, no Mineirão. O gol foi marcado logo aos dois minutos, com o garoto Raniel manda protagonizando um lindo lance. Após o susto inicial, o time catarinense se soltou, mas levou pouco perigo. Já o Cruzeiro passou a jogar mais atrás, esperando acertar um contra-ataque, porém conseguiu chegar poucas vezes ao gol adversário.

No segundo tempo, a Chapecoense melhorou seu sistema defensivo e esteve mais perto do gol, principalmente nas jogadas aéreas. O Cruzeiro tentou equilibrar a partida após as alterações do técnico Mano Menezes, mas a equipe cruzeirense não conseguiu chegar ao gol da equipe adversária.

Cruzeiro e Chapecoense voltam a se enfrentar no dia 1º de junho, na Arena Condá. A equipe catarinense precisará de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar sem depender dos pênaltis. Já a equipe cruzeirense precisa apenas de um empate para avançar para as quartas de final.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, contra o Atlético-MG, válido pelo segundo jogo da decisão mineira, precisando da vitória para sair com o título. Já a Chapecoense enfrenta o Avaí, na Arena Condá, após vencer a primeira partida por 1 a 0.

Ambas as equipes pouparam alguns titulares, visto que disputam o jogo de volta das suas decisões estaduais no próximo final de semana.

Raposa tem início intenso contra a Chape

O Cruzeiro começou a partida marcando no campo do adversário e abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo, com um golaço de Raniel. Depois de jogada pelo lado esquerdo, Alisson tocou para o garoto, que, de fora da área, acertou um belo chute no ângulo do goleiro Elias.

Após sofrer o gol, a Chapecoense mudou sua postura em campo e se soltou na partida. Apostando na velocidade de Niltinho, a equipe catarinense investiu em descidas pelo lado direito do campo, porém pouco assustou o goleiro Rafael. A primeira chegada perigosa da Chapecoense foi só aos 30 minutos, após chute de Niltinho, que saiu à esquerda do gol cruzeirense.

O time do Cruzeiro pouco produziu após o gol. Com Thiago Neves e Arrascaeta apagados, a equipe cruzeirense, quando atacava, chegava pelas laterais nos contra-ataques com muita ofensividade, mas não oferecia perigo ao goleiro Elias.

Chape melhora, mas não consegue ser efetiva a ponto de marcar

O segundo tempo começou sem emoções. As duas equipes voltaram com a mesma postura e pouco atacaram. O Cruzeiro tentou reagir a uma maior posse de bola que a Chape ia conquistando, ao colocar o meia Rafinha no lugar de Thiago Neves. O time catarinense pôs em campo os atacantes Arthur Caíque e Wellington Paulista nos lugares de Neném e Túlio de Melo.

A primeira oportunidade veio somente aos 19 minutos, após sequência de escanteios, quando Arthur Caíque teve chance de finalizar dentro da pequena área, mas foi travado pela zaga cruzeirense. A Chape continuou atacando e quase chegou ao empate com Fabrício Bruno, mas o defensor cabeceou nas mãos do goleiro Rafael.

O Cruzeiro, visando uma melhor saída de bola e maior poder ofensivo, colocou Hudson e Rafael Sóbis, tirando o volante Lucas Silva e o atacante Raniel. Já a Chapecoense passou a reutilizar seu ataque titular com a entrada de Rossi no lugar de Niltinho.

As alterações não surtiram efeito em nenhuma das duas equipes. A partida continuou muito disputada no meio de campo, com muita vontade dos jogadores e poucas finalizações. As melhores chances só aconteceram após os 40 minutos, em jogadas aéreas com Wellington Paulista, e já nos acréscimos, com Fabrício Bruno, que por pouco não balançaram as redes do Cruzeiro.