Dedé minimiza vaias da torcida após vitória do Cruzeiro pela Copa do Brasil

Foto: Washington/Alves Cruzeiro

O Cruzeiro venceu a Chapecoense, por 1 a 0, nessa quarta-feira (3), na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, realizada no Mineirão. Entretanto, o futebol apresentado pelo time escalado por Mano Menezes, com titulares e reservas, não agradou à torcida, que vaiou depois do apito final. Destaque da equipe celeste, o zagueiro Dedé minimizou o fato e deu outra conotação à atitude dos torcedores.

“Eu não considero isso uma vaia, mas sim um incentivo para que a gente apertasse mais a Chapecoense”, avaliou. O defensor celeste ainda fez questão de enfatizar o bom momento do time com o torcedor, e elogiou os que estiveram presentes no Gigante da Pampulha para prestigiar a equipe. “Estamos muito fechados com o torcedor. Eles estão animando a gente cada dia mais. É muito bom ver a presença deles”, disse.

O placar do jogo foi construído logo aos três minutos do primeiro tempo e saiu dos pés de Raniel, em um belo chute de fora da área. Dedé enalteceu a vitória dessa quarta-feira e elogiou o time que, segundo ele, mantém o bom futebol mesmo promovendo várias mudanças.

“Começamos com pé direito. Fazer um gol sem tomar outro é importante. Mantemos a força do elenco que mescla e troca jogadores, mas dá conta do recado. Agora é focar na final do mineiro”, afirmou.

Diante da Chape, a Raposa não pressionou como faz de costume quando atua no Mineirão e por vezes esteve perto de tomar o gol de empate. Dedé justificou a postura celeste pela disposição tática do adversário, que encurtou os espaços. “Hoje foi um jogo muito difícil, porque a Chapecoense veio com um time muito recuado, mas cumprimos nosso objetivo que era fazer um gol”, apontou.

Agora, a equipe volta as atenções para a decisão do Campeonato Mineiro, diante do Atlético-MG, no próximo domingo (7), às 16h, no Independência. A Raposa volta a enfrentar a Chapecoense, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, apenas no início do próximo mês, na quinta-feira (1º), às 21h30, na Arena Condá.