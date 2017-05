Thiago Neves admite atuação fraca em triunfo diante da Chapecoense: "Vantagem mínima"

Foto: Washington Alves/Cruzeiro

Após vitória do Cruzeiro diante da Chapecoense, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, realizada nessa quarta-feira (3), no Mineirão, o meio-campista Thiago Neves revelou que o time esteve aquém do que geralmente costuma apresentar. Para o jogador, isso se deve ao fato da partida preceder a finalíssima do Campeonato Mineiro, diante do rival Atlético-MG, que acontece no próximo domingo (7), às 16h, no Independência.

“Começamos intensos nos primeiros dez minutos. Fizemos o gol assim, só que a gente sabe que foi abaixo. Espero que esteja todo mundo guardando para domingo”, disse de forma descontraída. “Não tem como esquecer a final de domingo. Acho que estão todos pensando nela, até porque não conseguimos tirar a vantagem do Atlético no jogo aqui (no Mineirão)”, revelou.

O jogador avaliou o jogo diante da Chape de forma positiva e destacou o fato de não ter sofrido gol jogando em casa, que é critério de desempate nesta fase da competição. “Hoje nós sabíamos que tínhamos que ganhar e ganhamos. É melhor 1 a 0 do que 2 a 1. Não tomamos gol. Então pra gente foi bom, mas agora é voltar pro clássico, tentar ganhar no Independência e ser campeão lá dentro”, afirmou.

A pequena vantagem também é bem avaliada pelo volante Hudson, que revelou que esperava uma partida dura nessa quarta-feira. “Jogo difícil. A gente sabia que a Chapecoense, por mais que não viesse o time que está acostumado a jogar, iria causar dificuldade pra gente. Enfim, hoje foi bom não ter tomado gol e por ter saído com uma vitória. É uma vantagem mínima, mas não deixa de ser uma vantagem também”, destaca.

Outro ponto abordado por Hudson foi o rodízio promovido por Mano Menezes, que poupou alguns atletas para o jogo de domingo. Para ele, o detalhe interferiu no desempenho da equipe. “Claro que você mudar a metade do time pode ser que sinta sim no ritmo de jogo, do conjunto um pouco. Não podemos desmerecer o jogo da Chapecoense, pois causou dificuldade”, disse.

Os catarinenses assustaram o Cruzeiro em algumas oportunidades. No fim do jogo, foram contabilizadas sete finalizações da Chape contra três da Raposa, sendo que o gol celeste saiu logo aos três minutos do primeiro tempo, dos pés de Raniel. “Começamos melhor, com um volume bom, mas depois eles equilibraram bem e tiveram chance para empatar. Agora vamos pensar no domingo, pois temos um jogo muito importante. É um dos mais importantes do nosso semestre. Então a gente está bem focado nisso”, revelou Hudson.

O Cruzeiro volta a enfrentar a Chapecoense, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, apenas no início do próximo mês, na quinta-feira (1º), às 21h30, na Arena Condá.