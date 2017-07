Resultado Cruzeiro x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro (2-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h do dia 25 de junho.

TROCANDO O CD!

Antes de pegar o Galo, o Cruzeiro tem um compromisso muito difícil pela Copa do Brasil. Em jogo de ida das quartas de final da competição, a Raposa enfrenta o Palmeiras, duelo marcado para a próxima quarta-feira (28), às 21h45, na Arena Palmeiras.

E O COXA?

No mesmo dia do clássico mineiro, o Coritiba recebe o Vasco, que venceu o Atlético-GO nesta rodada. O jogo contra o cruz-maltino acontece no Couto Pereira, às 19h.

CLÁSSICO À VISTA!

Na próxima rodada, o Cruzeiro vai até a Arena Independência para enfrentar o Atlético-MG, em clássico regional. A bola rola para os gigantes mineiros às 16h do dia 2 de julho, domingo.

DE OLHO NA TABELA!

Raposa sobe na tabela para a nona colocação e chega aos 14 pontos. Já o Coritiba cai três posições e vai para oitavo, permanecendo com seus 15 pontos.

Cruzeiro vence o Coritiba em casa por 2 a 0, com gols de Thiago Neves e Rafael Sóbis.

FIM DE JOGO!

47' IMPEDIDO! Alecsandro emenda de cabeça cobrança de Tomas Bastos, mas é flagrado em posição de impedimento.

46' Thiago Neves lança bola para Sassá, mas redonda sai rápida demais e sobra para Wilson.

45' Diogo Barbosa descola cruzamento, mas zaga do Coxa se antecipa e tira perigo.

44' Sassá encara a marcação, leva até a linha de fundo e tenta finalização, mas bola sai alta demais.

VAMOS A 48 MINUTOS!

43' Fábio tira bola na meio da área em cobrança de escanteio, e Sassá manda perigo para longe.

43' Getterson briga na frente e descola escanteio para o Coxa.

42' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: Alisson

ENTRA: Rafael Marques

42' Tomas Bastos cobra de muito longe, mas bola vai direto para fora.

41' Coxa tem cobrança com Tomas Bastos para fazer. Vem bola na área da Raposa.

Mano conversa com Rafael Marques, que deve pintar no duelo.

39' Alisson recebe bola sozinho na direita, mas pega muito mal na bola e manda para fora.

Autor do segundo gol do Cruzeiro no jogo, Sóbis sai bastante aplaudido pelo torcedor celeste.

39' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: Rafael Sóbis

ENTRA: Sassá

38' Tomas Bastos comete falta sobre Diogo Barbosa.

AGORA NA RODADA!

Gol do Atlético-PR!

Atlético-PR 4x1 Vitória

Sassá vem para o jogo!

36' Caicedo faz recuo errado e quase complica a vida do Cruzeiro.

36' Robinho alça bola no meio da área, Alisson tenta chegar, mas redonda sobra para Wilson.

34' PARA NINGUÉM! Alecsandro recebe bola na frente e toca de calcanhar, mas nenhum companheiro chega.

33' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA!

SAI: Matheus Galdezani

ENTRA: Tomas Bastos

32' Sóbis sofre falta na esquerda, e Cruzeiro vai para a cobrança.

31' Tiago Real cobra escanteio direto nas mãos de Fábio.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA!

SAI: Rildo

ENTRA: Iago Dias

30' CARTÃO AMARELO!

Para Léo, do Coritiba.

29' Caicedo sobe bem em cruzamento do Coxa, e manda para longe. Rafael Sóbis pega sobra para sair jogando, mas recebe falta.

28' Sóbis pega bola rolada e finaliza, mas zaga do Coxa tira.

27' Thiago Neves, Sóbis e Robinho na bola!

26' Diogo Barbosa toca para Robinho, mas, no lance, recebe falta dura por trás. Juiz aponta infração, e Cruzeiro tem cobrança para fazer.

25' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA!

SAI: Henrique Almeida

ENTRA: Getterson

24' Léo desvia bola para a linha de fundo, e Coxa ganha escanteio.

Diogo Barbosa, Ezequiel, Robinho e Henrique são os pendurados do Cruzeiro. Próxima rodada é o clássico contra o Atlético-MG, e jogadores precisam de atenção. Dos quatro, apenas Henrique está no banco.

23' BOOMBA! Jonas solta chute de longe, mas finalização sai à esquerda de Fábio.

22' Coxa sobe para seu ataque agora e tenta diminuir o placar.

Rafael Sóbis marca seu 14º gol no ano e se iguala a Ramón Ábila na artilharia da equipe (considerando jogos oficiais e não).

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! GOL DE RAFAEL SÓBIS!



Léo dá chutão, e bola sobra para Rafael Sóbis no campo de ataque da Raposa. Atacante tira Wilson do lance, em seguida passa por Werley e finaliza de canhota.

17' Escanteio para o Coritiba! Tiago Real é quem vai para a bola.

16' Coxa rouba bola no meio-campo, mas passe errado encerra tentativa do time.

15' PARA FOOORA! Alisson toca para Robinho, que ajeita bola de novo para o companheiro. Finalização do meia-atacante da Raposa passa à esquerda de Wilson.

14' Robinho lança bola na frente para Sóbis, mas assistente indica que a bola saiu pela linha lateral antes de chegar ao atacante da Raposa.

13' Coritiba tenta sair jogando, mas Léo se antecipa a Alecsandro e evita que passe chegue ao atacante do Coxa.

AGORA NA RODADA!

Gol do Atlético-PR!

Atlético-PR 3x1 Vitória

12' Diogo Barbosa cruza rasteiro, mas zaga do Coxa intercepta no meio do caminho.

11' Caicedo sente dores e cai no campo, após chegada de Henrique Almeida, mas em seguida levanta. William Matheus volta para o jogo.

AGORA NA RODADA!

Gol do Atlético-PR!

Atlético-PR 2x1 Vitória

10' William precisa deixar o campo.

AGORA NA RODADA!

Gol do Fluminense!

São Paulo 1x1 Fluminense

9' William Matheus cai no gramado e é atendido.

AGORA NA RODADA!

Gol do Corinthians!

Grêmio 0x1 Corinthians

7' DE NOOOOVO! Goleiro do Coxa faz grande defesa em chute de longe de Diogo Barbosa. Cruzeiro pressiona!!!

6' SENSACIONAL! Wilson defende finalização de Ezequiel, que entra na área e chuta forte.

6' Thiago Neves chega com Alisson, que arrisca cruzado. Bola passa por toda a área do Coxa!

5' Robinho cobra escanteio, mas zaga do Coritiba chega com atenção para tirar perigo.

4' Tiago Real cobra, Léo desvia de cabeça, mas juiz indica falta de ataque do Coxa no lance.

4' Cobrança para o Coxa pela esquerda! Tiago Real vai para a bola.

3' Alisson cruza da esquerda, e Robinho arremata de calcanhar, mas Wilson cai para ficar com a bola.

2' Rildo aparece com muito perigo em meio à zaga do Cruzeiro e emenda cobrança de escanteio de Tiago Real, mas bola vai para fora.

1' Thiago Neves chuta pelo meio, mas bola bate em Rafael Sóbis, companheiro de equipe. Assistente indica que atacante da Raposa está em posição de impedimento e invalida continuidade da jogada. Sóbis, no entanto, não estava em posição irregular.

0' UUUUUUH! Rafael Sóbis arrisca de longe, Wilson faz grande defesa e dá rebote. Robinho emenda, mas bola sobe demais.

APITA O ÁRBITRO!

NA TABELA!

Cruzeiro vai chegando à nona colocação, com 14 pontos.

Jogadores já em campo para a segunda etapa.

AGORA NA RODADA!

Gol do Palmeiras!

Ponte Preta 1x2 Palmeiras

FIM DE PAPO! Cruzeiro tem vitória parcial no Mineirão com gol de Thiago Neves aos 37 minutos da etapa inicial.

46' Rildo vai até a linha de fundo, mas perde domínio de bola para a marcação de Diogo Barbosa.

VAMOS A 47 MINUTOS!

45' Sóbis disputa bola na direita com Werley e comete falta em jogador do Coxa.

AGORA NA RODADA!

Gol do Atlético-PR!

Atlético-PR 1x1 Vitória

AGORA NA RODADA!

Gol da Ponte Preta!

Ponte Preta 1x1 Palmeiras

43' WIIIILSON! Goleiro do Coxa espalma e defende finalização cruzada de Rafael Sóbis. Belíssima defesa!!

AGORA NA RODADA!

Gol do Palmeiras!

Ponte Preta 0x1 Palmeiras

42' FÁAAAAAAAAAAAAAABIO! Em jogada ensaiada, Tiago Real cobra nos pés de Galdezani, que emenda de primeira. Goleiro do Cruzeiro pula no seu canto esquerda e faz grande defesa.

41' Diogo Barbosa e Rildo disputam bola, e lateral cai no gramado. Pensando que falta teria sido marcada, Diogo toca a bola com a mão. Falta para o Coxa.

39' Gol da Raposa dá certo alívio em momento de pressão do Coxa. Thiago Neves marca seu oitavo gol na temporada com camisa celeste.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! GOL DE THIAGO NEVES!



Diogo Barbosa chega sozinho pela esquerda e cruza no meio da área do Coxa. Sóbis sai do lance e deixa para Thiago Neves, que enche o pé para abrir o placar.

36' Thiago Neves sofre falta na direita de Werley. Cruzeiro tem cobrança para fazer.

35' Coritiba chega muito bem pela direita, e cruzamento de Rildo desvia em Diogo Barbosa. Bola pela linha de fundo!

34' Coritiba chega em lances perigosíssimos contra o Cruzeiro. Time mandante precisa retomar domínio do jogo se quiser chegar ao gol.

33' PERIGO! Rildo recebe bola, tira Fábio da jogada e vai até a linha de fundo. Sem ângulo, cruza para Alecsandro, mas Caicedo tira quase na linha.

31' MEU DEUS! Rildo cruza, bala passa por Leo, Caicedo e Diogo Barbosa e sobra nos pés de Tiago Real, que arrisca de primeira. Bola raspa no travessão e sai para fora. Grande chance do Coxa!!!

29' Falta na esquerda de Thiago Neves sobre Léo.

28' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: Lucas Romero

ENTRA: Hudson

27' VAI SAIR! Lucas Romero não vai conseguir ficar no jogo, e Hudso vai entrar.

26' NO TRAAAVESSÃO! Werley cabeceia em cobrança de escanteio, bola raspa em dedos de Fábio e explode no travessão.

25' WERLEY DE NOVO!!! Diogo Barbosa pega bola enfiada na área e cruza no meio, de olho em Thiago Neves, mas Werley chega de novo e manda pela linha de fundo. Bela interceptação!

24' Alisson finaliza de longe, mas bola passa à esquerda de Wilson. Jogo segue sem gols no Mineirão.

24' Lucas Romero sente o joelho em lance, e Hudson já vai para o aquecimento.

23' EPAAA! Tiago Real cobra escanteio, e Werley finaliza de cabeça para fora. Quase gol do Coxa.

22' Rildo descola cruzamento na direita, mas bola bate em Diogo Barbosa e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Coxa.

AGORA NA RODADA!

Gol do Vitória!

Atlético-PR 0x1 Vitória

21' Alisson ajeita bola na entrada da grande área e finaliza, mas explode em Marcio.

20' Cruzeiro arrisca muito de fora da área.

19' NOS PÉS DO LATERAL! Diogo Barbosa solta bomba de longe e tira tinta da trave de Wilson. Bola chega a fazer bela curva, e Cruzeiro quase abre o placar.

18' Principais tentativas do Cruzeiro são pela esquerda.

17' Jogo é equilibrado no Mineirão. Raposa começou mais ofensiva, mas posse se igualou no duelo.

16' Marcação do Coxa está bem colocada no jogo até então.

14' Tiago Real gira para cima de Lucas Romero e avança, mas volante da Raposa consegue se recuperar na jogada e manda bola pela lateral com carrinho.

13' DE GOLEIRO PARA GOLEIRO! Wilson cobra tiro de meta nas mãos de Fábio, do outro lado do campo.

11' Bola sobra para Thiago Neves na esquerda, e meia arrisca. Após bate e rebate, redonda sobra para o jogador, que finaliza nas mãos de Wilson.

10' Cruzeiro recomeça jogadas em seu campo de defesa e tenta avançar contra a meta do Coxa.

9' Diogo Barbosa finaliza, mas bola passa por cima do gol de Wilson. Segue 0 a 0 no Mineirão.

8' POR CIMA! Robinho é quem cobra falta, mas bola sobe demais.

7' Sóbis, Robinho e Thiago Neves se posicionam para cobrança.

6' LÁ VEM BOLA! Thiago Neves sofre falta de Tiago Real perto da grande área após receber passe de Alisson.

6' Robinho alça bola, mas goleiro Wilson sobe tranquilo para pegar.

5' PERIGO! Alisson toca para Diogo Barbosa, que cruza rasteiro no meio da área paranaense. Werley chega esperto para fazer o corte e salvar a pele de Wilson.

5' Jogo brigado no meio-campo, com muita marcação das duas equipes.

4' Robinho cobra falta na área do Coxa, e Léo emenda de cabeça. Finalização do zagueiro celeste vai para fora.

2' UUUUUUUUH! Ariel Cabral arrisca de muito longe, mas bola sai à esquerda de Wilson.

1' Diogo Barbosa perde bola no ataque, e Rildo segue com jogada. Raposa, no entanto, retoma domínio.

BOLA ROLANDO!

Jogo começa em instantes no Mineirão!

Hino Nacional sendo executado no Mineirão!

ESCALAÇÃO DO CORITIBA!

Wilson; Léo, Marcio, Werley e William Matheus; Jonas, Matheus, Galdezani e Tiago Real; Rildo, Henrique Almeida e Alecsandro.

ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO!

Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Alisson; e Rafael Sobis.

"O manto feito de glórias."

Década vitoriosa do Cruzeiro toma estampas e história na nova camisa.

Foto: Divulgação/UMBRO

Foto: Divulgação/UMBRO

PARA O TORCEDOR!

Container no Mineirão apresenta manto à torcida antes do duelo. À frente, troféus da Copa do Brasil de 1993 e 1996, além da taça da Libertadores de 1997. Nova camisa celeste faz menções à década de 90 do time.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

SAIU! A nova camisa do Cruzeiro já foi apresentada ao torcedor celeste, em ação que teve início às 13h, na esplanada do Mineirão.

Boa tarde, torcedor! Em menos de uma hora, Cruzeiro e Coritiba entram em campo pela décima rodada do Brasileirão.

RETROSPECTO!

Cruzeiro e Coritiba se enfrentaram 40 vezes, com 17 vitórias celestes, dez triunfos alviverdes e 13 empates. Foram 64 gols marcados pela Raposa e 50 pelo Coxa - uma média de 2,85 gols por jogo entre Cruzeiro e Coritiba.

A última vitória do Cruzeiro sobre o Coritiba foi em setembro de 2015, pelo Campeonato Brasileiro. Quase dois anos depois, a Raposa tenta reconquistar um triunfo para cima do Coxa. Em 2016, pelo Brasileirão, os dois encontros das equipes terminaram em vitória paranaense e empate.

APITO!

A arbitragem do duelo entre Cruzeiro e Coritiba neste domingo será composta por Marcelo Aparecido de Souza, Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo, todos do estado de São Paulo.

Nova camisa será apresentada neste domingo, antes do jogo contra o Coxa (Fotos: Divulgação/Cruzeiro)

Cruzeiro divulgou alguns detalhes do novo manto celeste (Fotos: Divulgação/Cruzeiro(

MANTO NOVO!

Neste domingo, o Cruzeiro vai lançar o seu novo uniforme. O manto celeste terá menções à década de 90 do clube, em que levantou troféus como o da Libertadores em 1997 e da Copa do Brasil em 1993 e 1996. O clube divulgou alguns detalhes da nova camisa e está preparando uma ação que deve começar às 13h na esplanada do Mineirão.

PENDURADOS!

Alguns jogadores vão precisar de atenção redobrada no duelo deste domingo. Os pendurados do Coxa são: o zagueiro Márcio, o lateral-direito Dodô e os meio-campistas Jonas e Tiago Real. Já no Cruzeiro, Diogo Barbosa, Ezequiel, Henrique e Robinho são os atletas com dois cartões amarelos acumulados.

DIGA, PACHEQUINHO!

"Construímos uma maneira de jogar tanto dentro como fora de casa e vamos procurar jogar da maneira que sabemos, sempre respeitando nossos adversários. Sabemos que será um jogo difícil, mas a gente chega em Belo Horizonte com a ideia de primeiro fazer um bom jogo e, em consequência disso, buscar um bom resultado", apontou o técnico do Coxa.

O Coritiba treinou no CT do Atlético-MG antes de enfrentar a Raposa (Foto: Divulgação/Coritiba)

RELACIONADOS DO COXA!

Goleiros: Bruno Brígido, William Menezes e Wilson

Zagueiros: Márcio, Walisson Maia, Werley

Laterais: Dodô, Léo, Thiago Carleto, William Matheus

Volantes: Edinho, Jonas, Matheus Galdezani

Meio-campistas: Tiago Real, Tomas Bastos e Yan

Atacantes: Alecsandro, Getterson, Henrique Almeida, Iago Dias e Rildo

CAPITÃO NÃO JOGA!

Apesar de ter viajado com a equipe para Belo Horizonte, o atacante Kléber segue sem poder atuar pelo time. Ele foi suspenso preventivamente após expulsão no jogo contra o Bahia, por lance em que cuspiu no zagueiro Edson, do time adversário. O Coxa entrou com um pedido de efeito suspensivo para ter o atleta contra o Grêmio, o que foi indeferido. Kléber segue, portanto, inativo. A audiência do atleta acontece nesta semana.

Kléber ainda não pode jogar, suspenso preventivamente pelo STJD (Foto: Divulgação/Coritiba)

QUASE...

Os meio-campistas Anderson e João Paulo estão em fase de transição e por isso ainda não podem jogar.

BAIXA NO COXA!

O volante Alan Santos sentiu um desconforto muscular no jogo contra o Grêmio e saiu do estado gaúcho direto para o Paraná, enquanto a delegação alviverde viajou para Belo Horizonte. Tiago Real deve substituir o meio-campista, e Yan foi relacionado para compor o elenco.

E AÍ, MANO?

“O próximo jogo é contra o Coritiba na nossa casa, e nós precisamos voltar a vencer em casa. Até fizemos um jogo bem jogado contra o Grêmio, mas empatamos. Então, o torcedor vai reconhecer se nós fizermos bom jogo contra o Coritiba, mas nós queremos a vitória. O seguinte é contra o Palmeiras, um jogo decisivo pela Copa do Brasil. Uma partida em que teremos a oportunidade de chegar entre os quatro finalistas da competição. E depois é contra o Atlético-MG, em mais um clássico”, avaliou Mano Menezes, técnico do Cruzeiro.

RELACIONADOS DO CRUZEIRO!

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon

Zagueiros: Arthur, Léo, Kunty Caicedo e Murilo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Marques, Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Sassá

DESFALQUES!

O meia Rafinha sentiu cãibras na partida contra a Ponte, e não entrou na relação de convocados para o duelo. No departamento médico, seguem os zagueiros Manoel e Dedé, os meias Alex e Arrascaeta, além dos atacantes Raniel e Judivan.

OLHA O COMANDANTE AÍ!

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, foi expulso no jogo contra o Grêmio, pela oitava rodada, e deu lugar ao seu auxiliar no duelo contra a Ponte. Sidnei Lobo foi quem comandou a equipe contra a Macaca, mas o gaúcho voltará contra os paranaenses.

Mano estava suspenso, mas volta ao comando da equipe contra o Coxa (Foto: Pedro Vilela/Cruzeiro)

DE VOLTA!

Suspenso na última rodada, o zagueiro Léo está de volta ao time. Em campo, deve jogar ao lado de Caicedo. Quem pintou na lista de relacionados e é novidade é o volante Henrique, que ficou de fora das duas últimas partidas da equipe devido a um corte na perna. Poupados contra a Ponte Preta, o lateral Diogo Barbosa e o volante Ariel Cabral são as outras peças que retornam.

BOLA NA REDE!

As equipes marcaram quase a mesma quantidade de gols até aqui. O Coxa balançou redes adversárias em nove oportunidades, enquanto o Cruzeiro, em oito. Na estatística de gols sofridos, o time paranaense sofreu seis, e a Raposa, nove.

# EQUIPE P J V E D GP GC SG 5º Coritiba 15 9 4 3 2 9 6 3 13º Cruzeiro 11 9 3 2 4 8 9 -1

Já o Coritiba ocupa a quinta posição, com 15 pontos, e pode chegar à terceira colocação caso vença a Raposa.

O Cruzeiro ocupa a 13ª posição, com 11 pontos, um acima do Atlético-MG, primeira equipe da zona de rebaixamento. Ainda assim, a Raposa está a três do Fluminense, sexto, que é o último time do grupo de classificação para a Libertadores.

REVÉS NA NONA!

Na rodada anterior, ambas as equipes foram derrotadas fora de casa. Enquanto o Cruzeiro caiu diante da Ponte Preta por 1 a 0, o revés do Coritiba foi para o Grêmio, por 2 a 0, no Rio Grande do Sul.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco, a partir de 16h deste domingo (25), o tempo real do jogo entre Cruzeiro x Coritiba ao vivo, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.