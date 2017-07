Jogadores do Cruzeiro mostram alívio com vitória sobre Coritiba em casa

Thiago Neves e Rafael Sobis marcaram os gols da vitória do Cruzeiro no Mineirão. (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

A vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (25), foi muito comemorada pelos jogadores. Não só no aspecto da tabela, mas também no desempenho do time. O triunfo renovou as esperanças pela busca de grandes objetivos dentro do Brasileirão.

Um dos grandes responsáveis pela boa exibição da equipe foi o atacante Rafael Sóbis, autor do segundo gol da Raposa. Ele, que fez o seu 14º gol no ano e agora divide a artilharia da temporada com Ramón Ábila, destacou a importância de estar descansado, já que não jogou no meio de semana na derrota diante da Ponte Preta.

“Foi importante essa vitória. Fizemos um segundo tempo muito bom. Aí vem a diferença, porque eles jogaram no meio de semana e muitos de nós não. Primeiro tempo muito igual, enquanto eles têm perna, e no segundo começamos a tocar a bola muito mais difícil para eles. Ficou nítida a escolha do nosso treinador. Ele tinha um jogo para escolher, ele escolheu aquele. Pessoas vão criticar, mas não estão aqui, não sabem o que está acontecendo. Que bom que vencemos e mostramos que ele fez bem”, analisou.

Poupado no meio de semana, Sóbis jogou bem e marcou um dos gols do jogo (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O time celeste criou muitas chances de gol com os titulares, cenário bem diferente do apresentado no Moisés Lucarelli contra a Macaca. Foram 22 finalizações, sendo que dez delas obrigaram o goleiro Wilson, do Coxa, a fazer intervenções importantes. O meia-atacante Alisson, peça ofensiva importante da equipe celeste, valorizou o resultado depois de três jogos sem vencer.

“Precisávamos dessa vitória, sabíamos que não poderíamos passar em branco. Não poderíamos tropeçar. Fomos felizes, fizemos um belo jogo e vamos continuar evoluindo para quarta-feira, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, levar um bom resultado para Belo Horizonte. São jogos difíceis, vamos pegar duas equipes qualificadas, mas tenho certeza que vamos fazer bons jogos”, disse.

Já Thiago Neves, que teve uma boa atuação na partida, enalteceu o trabalho dos companheiros em campo e valorizou o gol que abriu caminho para a vitória da Raposa. “Foi uma grande jogada do nosso lado esquerdo com o Diogo Barbosa e o Alisson, a bola foi tocada para o meio e eu pude pegar bem na bola. Foi importante, pois abriu o caminho para a nossa vitória. O Coritiba teve que sair um pouco mais e abriu espaços para o nosso time”, comentou o meia.