Cruzeiro volta a vencer após três rodadas e aumenta jejum do Coritiba no Brasileirão

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA DÉCIMA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADO NO ESTÁDIO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE,INICIADO ÁS 16H DO DIA 25 DE JUNHO

Na tarde deste domingo (25), o Cruzeiro recebeu o Coritiba, no estádio Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu sem sustos. A Raposa fez 2 a 0 com gols de Thiago Neves e Rafael Sóbis.

Com o resultado, a equipe comandada por Mano Menezes chegou à décima posição, com 14 pontos, aproximando-se do G-6. Já o Coxa continuou com 15 pontos e caiu para nona colocação. O time do técnico Pachequinho completa cinco jogos sem vencer.

Na próxima rodada, o Cruzeiro joga o clássico contra o Atlético-MG, no Independência, no próximo domingo (2), às 16h. Mas antes, enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil, na Arena Palmeiras, na quarta (28), às 21h45. Já o Coritiba recebe o Vasco no Couto Pereira, também no domingo, mas às 19h, pelo Brasileirão.

Thiago Neves abre o placar com Diogo Barbosa inspirado

O Cruzeiro começou com pressão, depois o Coritiba igualou a marcação e equilibrou o jogo. A Raposa colecionava trapalhadas na defesa e sofria muito nas bolas paradas, principalmente nos escanteios.

A primeira tentativa de gol foi da equipe mineira, em que Ariel Cabral carregou a bola pelo meio de campo e arriscou um chute de fora da área com a perna esquerda, levando perigo ao gol de Wilson. Com a posse de bola, a Raposa começou a arriscar mais. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Diogo Barbosa arriscou um "chutaço" de fora da área, acertando a trave.

O Coxa tentou responder aos 23 minutos. Tiago Real cobrou escanteio, Werley cabeceou no alto, e Fábio fez uma grande defesa. Na base na insistência, aos 31 minutos Henrique Almeida fez bela jogada na intermediária, tocou para Rildo pela direita, que cruzou. Tiago Real chegou chutando, e a bola bateu no travessão.

Em uma tarde inspirada, Diogo Barbosa roubou a bola de Rildo e tocou para Alisson. O atacante seguro a bola até a passagem de Diogo, que chegou à linha de fundo e cruzou. Thiago Neves, na entrada da grande área, chegou chutando e abriu o placar aos 37 minutos.

Sóbis "mata" jogo e garante vitória para a Raposa

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou mais forte. Logo no primeiro minuto, Thiago Neves tocou para Rafael Sóbis na intermediária, que em ótimas condições, chutou, e Wilson fez bela defesa. No rebote, Robinho chutou, mas mandou para fora.

Aos 7 minutos, Ezequiel, já na entrada na pequena área, forçou Wilson a fazer uma defesa difícil em chute forte. A bola sobrou para Diogo Barbosa, que arriscou o chute na entrada da grande área. O goleiro do Coxa, como um gato, defendeu, salvando o Coritiba.

Aos 15 minutos, pela esquerda, Alisson deu belo passe para Robinho dentro da área. O meia ajeitou de calcanhar para o atacante, que chegou batendo, e passou perigo bem perto do gol de Wilson.

O segundo gol da equipe mineira foi amadurecendo e chegou com a uma linda jogada de Rafael Sóbis pela direita, que aproveitou um "chutão" do zagueiro Léo, driblou o goleiro e, com muita frieza, finalizou de canhota para ampliar o placar aos 19 minutos.