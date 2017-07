Inspirados nos títulos do Cruzeiro na década 90, Raposa e Umbro lançam novos uniformes do time

Com inspiração em uma década de sucesso, Umbro e Cruzeiro lançaram a segunda coleção da parceria (Foto: Divulgação/Umbro)

Os novos uniformes do Cruzeiro foram lançados neste domingo (25), antes da vitória diante do Coritiba por 2 a 0, pelo Brasileirão. O torcedor que foi ao estádio pôde conferir de perto o novo manto celeste em uma ação especial preparada pela Raposa e pela Umbro - fornecedora de materiais esportivos. A esplanada sul do Gigante da Pampulha foi o local escolhido para apresentar as novas camisas à torcida.

Torcedores celestes na fila pra conhecer o novo uniforme.(Foto: Lucas Leite/Cruzeiro)

No local, um espaço onde o torcedor pôde reviver momentos inesquecíveis dos principais títulos conquistados na década de 90 e que foram fontes de inspiração para o desenvolvimento dos modelos. A principal referência para o design da camisa é a conquista do bicampeonato da Taça Libertadores, em 1997.

As camisas contam com as estrelas soltas, tanto na principal, toda azul, quanto no uniforme número 2, predominantemente branco. Além dos uniformes 1 e 2, foram lançados o de treino, uma linha casual e uma coleção de viagem. Prática de sucesso nos anos anteriores, os novos modelos poderão ser adquiridos pelos torcedores sem a marca dos patrocinadores do clube, que serão exibidos apenas no uniforme de jogo. Já a Caixa, patrocinadora máster, está estampada tanto no modelo dos jogadores quanto no da venda.

A nova camisa do Cruzeiro já está disponível para os torcedores (Foto: Divulgação/Umbro)

O presidente do clube, Gilvan de Pinho Tavares, aprovou o design da nova coleção. O dirigente acredita que os produtos farão sucesso com a torcida. “A parceria entre Cruzeiro e Umbro já nos proporcionou uma linha fantástica de produtos e belas camisas de jogo. Agora, no segundo ano, fizemos uma grande homenagem às nossas grandes conquistas da década de 90 e, em especial, ao time bicampeão da Libertadores. Essas são algumas daquelas camisas que os torcedores do Cruzeiro farão questão de comprar e guardar na coleção das mais especiais do Clube. Além disso, as camisas ficaram lindas e, se Deus quiser, ainda vão estar no degrau mais alto das competições que estamos disputando em 2017”, declarou.

A coleção já está disponível nas lojas do clube no Mineirão e na Shop Cruzeiro. A nova camisa será comercializada nos demais estabelecimentos de vestuário esportivo a partir de segunda-feira (26), às 12h. O preço é R$ 249 com número e R$ 239 sem número.

Confira alguns detalhes dos novos Uniformes da Raposa:

Foto: Divulgação/Umbro

Foto: Divulgação/Umbro

Foto: Divulgação/Umbro