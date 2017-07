Thiago Neves espera levar bom momento do time para Copa do Brasil

Thiago Neves quer, mesmo fora de casa, o Cruzeiro jogando de igual para igual com o Palmeiras (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Um jogador com bons números e de volta à lua de mel com a torcida. Esse é Thiago Neves. Após vaias em alguns jogos, o armador vem colhendo bons frutos e vibra com a sua evolução e também com o desenvolvimento coletivo em campo do Cruzeiro. Neste bom momento, o meia celeste planeja levar a boa fase do Brasileirão para a Copa do Brasil.

E a meta é se manter em alta, já nesta quarta-feira (28), diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pela partida de ida das oitavas de final. Thiago sabe que o Cruzeiro precisa mostrar a força do elenco e jogar com inteligência para conquistar um bom resultado e decidir no Mineirão, quem sabe com a vantagem.

“Acho que a gente tem que jogar de igual para igual, não pode chegar lá e só se defender, tem que jogar em cima do Palmeiras, que é um time que gosta de sair para a frente e se arrisca muito, mas precisamos ser corajosos até para conseguir um resultado importante”, afirmou.

Ele também destacou a qualidade do adversário. “Quando eles estão atacando, ficam em cima, marcam em cima, toda hora procuram finalizar as jogadas com cruzamentos e chutes, é um time agressivo. Precisamos ser da mesma forma. Se ficarmos só nos defendendo, vai ser complicado”, avaliou o camisa 30.

Todo mundo atento no treinamento antes da partida diante do Palmeiras (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Com oito gols e seis assistências, Thiago Neves voltou a jogar bem, e o Cruzeiro voltou a ter um bom momento na temporada. O jogador relacionou o bom momento à evolução da equipe dentro de campo. Para Thiago, o Cruzeiro precisa manter o bom futebol e a boa sequência para buscar as primeiras posições no Brasileirão.

"Meu crescimento vem junto com o time. A volta de alguns jogadores ajudou. Venho trabalhando para ser o nome do Cruzeiro, pelo investimento, é o que todos esperam. Quero ajudar dentro de campo. A vitória de domingo foi importante e agora é manter. Precisamos de uma sequência de vitórias para não deixar Corinthians e Grêmio distanciarem tanto. É o que todos queremos", finalizou.