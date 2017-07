Em boa fase no Cruzeiro, Alisson renova contrato com o clube

Google Plus

Alisson assinando novo contrato, com o diretor de futebol do Cruzeiro, Klauss Câmara (Foto: Cruzeiro/Divulgação)

O atacante Alisson, de 24 anos, assinou nessa quarta-feira (28) sua renovação contratual com o Cruzeiro, clube onde foi revelado. A informação foi confirmada pelo clube em seu site oficial, e o novo vínculo é válido por mais quatro temporadas, o que indica resistência da Raposa a recentes investidas no jogador.

Um dos destaques da equipe celeste neste ano, o jogador vem contribuindo com assistências e gols. Já são três tentos anotados, enquanto quatro passes foram distribuídos aos companheiros de time. Alisson, claramente, agrada ao técnico Mano Menezes, e é um dos atletas que mais jogou pelo time em 2017: 33 vezes, mesmo número do zagueiro Léo. Os dois encabeçam a lista da Raposa.

Criado na base celeste e desde 2012 atuando no profissional, Alisson participou de 142 jogos com a camisa cruzeirense, tendo balançado as redes em 21 oportunidades. Também, é bicampeão brasileiro, em 2013 e 2014, sendo esses os seus principais troféus. Chegou a defender ainda Vasco e Cabofriense, mas consolidou-se de fato na Raposa.

Nome completo: Alisson Euler de Freitas Castro

Posição: Atacante

Nascimento: 25/06/1993 (Rio Pomba-MG)

Altura: 1,74m

Peso: 73 kg

Jogos: 143

Gols: 21

Estreia no Cruzeiro: Fluminense 0 x 2 Cruzeiro, em 18/11/2012, no Engenhão, no Rio de Janeiro-RJ, pelo Campeonato Brasileiro

Clubes: Cruzeiro (2007; 2009-2013; desde 08/2013), Cabofriense-RJ (2008), Cruzeiro (2009 a 2013), Vasco (2013)

Títulos: Campeonato Brasileiro Sub-20 2010 e 2012; Campeonato Brasileiro 2013 e 2014; Campeonato Mineiro 2014

Seleção Brasileira: Sub-20 (2012 e 2013); Sub-21 (2014); Sub-23 (2015)

Título pela Seleção Brasileira: Torneio de Toulon Sub-21 2014