Mano Menezes avalia empate fora de casa diante do Palmeiras: "Mérito das duas equipes"

Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro

Após construir ampla vantagem no primeiro tempo, com 3 a 0 no placar, contra o Palmeiras, o Cruzeiro sofreu o empate na partida de ida das quartas de finais da Copa do Brasil . Nesta quarta-feira (28), a equipe mineira saiu na frente e fez três gols com Thiago Neves, Allison e Robinho, mas cedeu o empate para a equipe palmeirense, que descontou com Dudu (2x) e Willian.

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, avaliou o desempenho de seus comandados na partida. Ele citou o ótimo primeiro tempo da equipe celeste, que conseguiu fazer seus três gols e ainda neutralizar o time alviverde. No entanto, mencionou também a queda de rendimento na etapa final, o que custou a vitória à Raposa.

"Foi um grande jogo. Fizemos um primeiro tempo muito bom, construímos três gols, o que é difícil num jogo fora de casa, mas sabíamos que o Palmeiras ia buscar dar uma resposta, ainda mais por jogar em casa. Acho que o mérito é das duas equipes, mas fica com aquele gosto de ter deixado escapar uma vitória. O importante é valorizar nossas virtudes, assim como eles têm de valorizar as deles", comentou.

O técnico elogiou a equipe palmeirense e reconheceu seus méritos para chegar ao empate. Sobre o comportamento da Raposa em seus domínios, onde vai jogar por empates de 0 a 0, 1 a 1 ou 2 a 2 na partida de volta, Mano comentou que a equipe vai fazer o que já vem fazendo em casa.

"O Palmeiras teve méritos, assim como o Cruzeiro teve os seus quando fizemos os três gols. Penso que o Cruzeiro leva um 3 a 3 [para o Mineirão] e que vai jogar como sempre jogou dentro de sua casa. Teremos outro jogaço no Mineirão. São duas grandes equipes do futebol brasileiro e é isso que vai valer no segundo jogo", completou.

O Cruzeiro voltará a campo no próximo domingo (2), contra o Atlético-MG, às 16h, na Arena Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.