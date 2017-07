Rafael Sóbis vê segundo jogo da Copa do Brasil em aberto: "São dois times grandes"

Rafael Sóbis é o artilheiro da equipe no ano ao lado de Ramón Ábila (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Parecia improvável que, após um primeiro tempo impecável do Cruzeiro em pleno Allianz Parque, o Palmeiras conseguiria empatar o duelo, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, a Raposa havia ido às redes três vezes nos 45 minutos iniciais. O time de Cuca, porém, voltou melhor para a segunda etapa, igualou o placar antes de 20 minutos e poderia até ter virado a partida.

Mesmo sofrendo o empate, o Cruzeiro detém a vantagem para o jogo de volta, a ser realizado no dia 26 de julho, no Mineirão. Um empate dá a classificação ao time mineiro. Mas, para o atacante cruzeirense Rafael Sóbis, o resultado obtido em São Paulo, depois de abrir grande vantagem, não estava nos planos da equipe.

"O 3 a 3 não seria ruim. Isso se não estivéssemos ganhando de 3 a 0. Sabíamos que [os jogadores do Palmeiras] iriam pressionar no segundo tempo. Fizeram gols por meio de sobra e de bate-rebate, com um pouquinho de sorte, coisas que não se pode controlar", lamentou.

Para Sóbis, a classificação às semifinais da Copa do Brasil está totalmente aberta. "Depois que tomamos o terceiro gol, eles [Palmeiras] diminuíram o ritmo porque estavam taticamente bagunçados, e o jogo se igualou. Ficou um gostinho ruim pelo primeiro tempo que fizemos, mas está em aberto [a disputa pela vaga], pois são dois times grandes. Sabíamos que seria assim difícil", concluiu.

Agora, o Cruzeiro volta o foco para o Campeonato Brasileiro, já que no domingo (2) disputará o clássico local diante do Atlético-MG. A partida está marcada para as 16h, na Arena Independência, pela 11ª rodada do Brasileirão.