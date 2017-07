Cem vezes Robinho: contra Palmeiras, jogador da Raposa marca 100º gol da carreira

Divulgação: Cruzeiro

Cem vezes estufando redes adversárias: essa é a nova marca do meio-campista Robinho, aos 29 anos, do Cruzeiro. O número veio justamente contra seu ex-clube, o Palmeiras, na partida de ida pela Copa do Brasil, em São Paulo, na última quarta-feira.

No empate por 3 a 3 com o Porco, o jogador marcou o segundo gol do Cruzeiro. Nesta temporada, o esportista marcou oito tentos e está atrás apenas de Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Thiago Neves entre os artilheiros da Raposa. Os números em 2017 já superaram os do ano passado, quando o camisa 19 marcou sete gols pelo clube.

“Era algo que durante ainda a pré-temporada eu falava. Queria completar os 100 gols na carreira esse ano, pensei até que poderia demorar mais, vir lá por setembro. Mas veio antes. O que é bom. É uma marca muito expressiva, tem que ser valorizada. Até porque a minha função principal dentro de campo não é de ser um artilheiro, é muito mais de construção, de criação. Deixou o jogo ainda mais especial e inesquecível”, comemorou o atleta celeste.

Profissional desde 2005, Robinho já disputou 512 partidas na carreira, 48 delas pelo Cruzeiro. Seu primeiro gol com a camisa estrelada aconteceu em 28 de agosto de 2016, na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, pelo Campeonato Brasileiro. Ele destacou o ambiente que encontra na Raposa como bastante agradável e afirmou que quer ganhar títulos com o clube.

“Eu não canso de dizer que todos aqui se dão muito bem e a estrutura é fantástica. Não é à toa que o Cruzeiro é gigante, é vencedor e continuará sendo. Fiquei muito feliz e foi muito legal marcar o centésimo gol. É uma marca individual. Mas o que mais importa é o coletivo. E quero ser campeão nesta temporada aqui pelo Cruzeiro”, enfatizou.

Para o clássico mineiro que ocorre neste domingo (02), às 16h (horário de Brasília), o jogador espera aumentar o número e trazer a vitória para o time celeste. “A semana já fica diferente por ser o clássico. Muita gente fala sobre isso, a torcida, a imprensa, nós mesmos comentamos bastante no nosso dia a dia. Temos um grupo experiente que sabe jogar clássico e do outro lado também. Tem tudo para ser um jogo decidido nos detalhes. Estamos concentrados e queremos uma vitória”, apontou.

Números de Robinho na carreira:

Varginha-MG: 38 jogos, 10 gols

Mogi Mirim-SP: 63 jogos, 26 gols

Santos: 60 jogos, 6 gols

Avaí: 101 jogos, 14 gols

Coritiba: 127 jogos, 18 gols

Palmeiras: 75 jogos, 11 gols

Cruzeiro: 48 jogos, 15 gols

Total de jogos: 512