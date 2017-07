Ex-Cruzeiro, atacante Dagoberto é anunciado como novo reforço do SF Deltas, dos EUA

Dagoberto passou pelo Cruzeiro de 2013 a 2015 e foi bicampeão brasileiro com o time celeste (Foto: Divulgação/SF Deltas)

Jogador de destaque na história do Campeonato Brasileiro e ex-Cruzeiro, o atacante Dagoberto está de volta ao futebol profissional. Desta vez, o pentacampeão nacional desembarca nos Estados Unidos, mais precisamente em São Francisco, para defender as cores do São Francisco Deltas, que disputa a Liga Norte-Americana de Futebol (NASL). O jogador foi anunciado nessa quinta-feira (29) e assinou contrato de seis meses com o recém-criado clube da Califórnia.

Se dentro dos gramados tupiniquins escreveu uma história vitoriosa, esta será a primeira vez que Dagoberto vai atuar por uma equipe estrangeira. Ele espera contente esse novo desafio em território americano. "Eu estou muito feliz de ir para o San Francisco Deltas em mais um desafio na minha vida. Estou muito agradecido ao clube por confiar em meu trabalho e estou confiante de que nós vamos ter muito sucesso juntos", disse.

Após sua passagem vitoriosa pelo Cruzeiro, Dagoberto passou por Vasco da Gama e Vitória, mas não se firmou. Ele atuou pela última vez em agosto de 2016, defendendo as cores do clube baiano. Entretanto, sua vivência nos gramados e o currículo recheado de títulos animou o treinador principal do SF Deltas, Marc Dos Santos, que ressaltou a necessidade de tempo para adaptação do atacante.

“Dagoberto trará muita experiência à nossa escalação. Ele é um jogador que ganhou títulos em todos os lugares onde jogou. Ele tem algo diferente e vai trazer outros tipos de solução ao ataque. Eu acho que ele vai precisar de algum tempo para se adaptar, mas estou confiante de que ele vai ajudar depois que se entrosar", afirmou Marc.

Após o término dos seis meses de contrato, Dagoberto poderá estender seu vínculo com o clube da Califórnia por mais dois anos, caso seja vontade dele e da equipe. O SF Deltas foi fundado no final de 2015 e estreou na NASL nesta temporada, competição formada por oito times do EUA, Canadá e Porto Rico. Depois de treze rodadas disputadas, a equipe figura na vice-liderança, com 23 pontos.

Ao se tratar de Dagoberto, é difícil não relembrar sua carreira vitoriosa nos grandes clubes que jogou no Brasil, como destacado no anúncio feito pelos Deltas. Sua primeira equipe profissional foi o Atlético-PR e logo no ano de estreia, ajudou o Furacão a se sagrar campeão brasileiro. Título que se repetiu por duas vezes pelo São Paulo (2007 e 2008) e no Cruzeiro (2013 e 2014).

O atacante ainda defendeu as cores do Internacional, Vasco da Gama e Vitória. Outro detalhe da sua carreira é o fato de que conquistou pelo menos um título em todos os clubes nos quais atuou.