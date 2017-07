Com novidades na lista, Mano Menezes relaciona 23 jogadores para o clássico

Mano Menezes em entrevista coletiva na Toca da Raposa II (Foto: Alisson Guimarães/Cruzeiro)

O treinador do Cruzeiro, Mano Menezes, divulgou nesta tarde de sábado (1º), os jogadores relacionados para o clássico contra o Atlético/MG, no Independência, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As principais novidades da equipe cruzeirense ficam por conta das presenças dos atacantes Rafael Marques e Sassá, que ficaram de fora do jogo da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, uma vez que não foram inscritos para o torneio nacional. Já no meio -campo, Rafinha teve uma nova lesão muscular confirmada e desfalca o Cruzeiro por quatro semanas.

Confira a lista dos jogadores do Cruzeiro convocados para o clássico:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Fabrício

Zagueiros: Léo, Kunty Caicedo e Murilo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Marques, Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Sassá