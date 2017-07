Derrota do Cruzeiro para Atlético-MG encerra série invicta da Raposa sobre o rival no Brasileirão

Google Plus

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Com o revés por 3 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo (2), na Arena Independência, o Cruzeiro perdeu a sequência invicta sobre o rival no Campeonato Brasileiro. A Raposa chegou estar a frente no placar, mas não segurou a invencibilidade de quase três anos para a equipe alvinegra no Brasileirão.

O triunfo atleticano no clássico pela competição nacional não acontecia desde setembro de 2014. Naquela partida, o Galo venceu o time do então técnico Marcelo Oliveira por 3 a 2, no Mineirão. Desde então, os quatro clássicos disputados pelo Brasileirão foram marcados por duas vitórias celestes e dois empates.

No clássico deste domingo (2), o Cruzeiro começou pressionando e abriu o placar com o meia-atacante Thiago Neves logo aos cinco minutos da etapa inicial. A estratégia adotada pela equipe celeste parecia funcionar, a Raposa diminuía os espaços e pressionava a saída de bola alvinegra, mas ao diminuir o ritmo de jogo, viu o Atlético chegar com perigo ao gol defendido por Fábio.

Aos 47 minutos do primeiro tempo, a Raposa levou o empate com Cazares e, aos 49, o Atlético virou o jogo aproveitando falha da defesa cruzeirense. Na etapa complementar, Fred marcou mais um e fechou o placar.

O Cruzeiro voltará a campo contra o Palmeiras, no próximo domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 12ª rodada do Brasileirão.