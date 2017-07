Fábio lamenta ausência de reação do Cruzeiro em revés para Atlético-MG: "Jogo desandou para nós"

Goleiro Fábio em ação na partida deste domingo (2), contra o Atlético/MG, no Independência (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Depois de um início animador para a torcida e jogadores, o Cruzeiro teve uma queda brusca de rendimento na partida deste domingo (2), contra o Atlético-MG, e sofreu a sua quinta derrota no Campeonato Brasileiro. A Raposa abriu o placar, mas sofreu a virada do rival e perdeu por 3 a 1.

Mais do que a derrota para o time alvinegro, a equipe cruzeirense viu os comandos de Roger Machado ultrapassarem a Raposa na tabela de classificação. Agora, os atleticanos se encontram em sétimo lugar, enquanto o time celeste está em 13º.

Chateados, os atletas estrelados falaram com a imprensa e tentaram justificar o acontecido. O goleiro Fábio e o volante Lucas Romero ressaltaram o bom começo de jogo, entretanto, lamentaram mais um resultado negativo.

"Jogamos bem os 44 minutos até pouco antes de terminar o primeiro tempo. Sofremos o gol, a equipe (do Atlético) acreditou, fez mais uma jogada e o jogo desandou para nós. Nossa equipe não soube reagir dentro das dificuldades. Dominamos o primeiro tempo, mas futebol é deste jeito", frisou Fábio.

"A verdade é que começamos bem, fizemos o gol, mas deixamos de jogar. Eles viraram no primeiro tempo, não tem muito o que falar", analisou Lucas Romero.

O próximo desafio do Cruzeiro pelo Brasileirão, é o duelo diante do Palmeiras no domingo (9), às 16h, no Mineirão.