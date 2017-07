Robinho planeja volta por cima após derrota e preocupa departamento médico do Cruzeiro

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro voltou a enfrentar o Atlético-MG no Horto e, pela segunda vez no ano, saiu derrotado. Apesar do bom início com o gol de Thiago Neves logo aos cinco minutos, a equipe cruzeirense voltou a falhar defensivamente e acabou perdendo por 3 a 1.

É a segunda partida seguida que o Cruzeiro sofre três gols - empatou com o Palmeiras em 3 a 3 pela Copa do Brasil. A defesa, que vinha sendo elogiada, já foi vazada 12 vezes em 11 rodadas. O meia Robinho comentou o revés cruzeirense, que aproximou a equipe da zona de rebaixamento. O time comandado pelo técnico Mano Menezes agora ocupa a 13ª colocação, com 14 pontos.

"Dificil, é complicado. Fizemos um grande primeiro tempo e levamos a virada. Temos que levantar a cabeça. Perder o classico é complicado, vamos ter que dar a volta", comentou Robinho.

O meia, que retornou de contusão recentemente, pode voltar a ser problema para o departamento médico. Aos 24 minutos do segundo tempo, Robinho pediu para ser substituído após uma disputa de bola. Questionado ao final da partida, o meia afirmou que a princípio não é nada, mas que será necessária uma melhor avaliação para saber sua condição para os próximos jogos. "Deu uma pontada, mas a princípio não é nada. Vamos aguardar a avaliação amanhã", disse.

O Cruzeiro terá uma semana de descanso e trabalho, visto que só volta a campo no próximo domingo (9), para enfrentar o Palmeiras, às 16h, no Mineirão.