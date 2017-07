Sérgio Rodrigues anuncia o segundo vice de sua chapa à presidência do Cruzeiro

Sérgio Rodrigues vai completando sua chapa para o pleito no Cruzeiro. (Foto: Reprodução/twitter)

Se em campo o Cruzeiro vive um momento atribulado, nos bastidores o corre-corre para as eleições segue tão agitado quanto. O pleito eleitoral se aproxima e os conselheiros do clube se articulam politicamente para chegarem fortalecidos na eleição que definirá o novo presidente celeste.

Sérgio Santos Rodrigues, ex-superintendente da Raposa e candidato da chapa Tríplice Coroa, divulgou na última segunda-feira (3) mais um membro de sua equipe. Trata-se de Marco Túlio Miranda, empresário ligado a uma grande rede de pizzarias em Minas Gerais. O anúncio foi feito por meio das redes sociais de Sérgio.

“A Chapa Tríplice Coroa tem o prazer de anunciar que o candidato à 2º Vice-Presidente será o empresário Marco Túlio Miranda. Bem-vindo ao time (sic)”, publicou em seu Twitter. Miranda será o segundo vice-presidente da Chapa de Sérgio Rodrigues, que também tem ao seu lado como primeiro vice Giovanni Baroni, empresário ligado ao mercado imobiliário.

O advogado tem como principais fiadores políticos os ex-presidentes Zezé Perrella e Alvimar Perrella. Zezé, em meio a um escândalo de corrupção que envolve o nome dele, desistiu da candidatura e indicou Sérgio para substituí-lo.

O anúncio foi feito pelo advogado por meio de seu twitter.(Foto: Reprodução/twitter)

As eleições do Cruzeiro já contam com quatro pré-candidatos. Além de Sérgio Santos Rodrigues, disputarão o pleito o atacadista Márcio Rodrigues, atual 2º vice na gestão de Gilvan; Wagner Pires de Sá, empresário do ramo da indústria química e apoiado pelo atual mandatário. Já César Masci, ex-presidente da Raposa, colocou-se como pré-candidato, mas já mostrou interesse em apoiar Sérgio Santos Rodrigues e deve sair da lista de prováveis postulantes ao cargo.

A eleição presidencial da Raposa ainda não tem uma data definida, mas deverá ser confirmada para o mês de outubro, como manda o estatuto do clube. Atual presidente, Gilvan de Pinho Tavares, passará o cargo ao seu sucessor em janeiro de 2018.