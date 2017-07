Nova lesão muscular afasta Robinho por seis semanas do Cruzeiro

Robinho em ação contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O meio-campista Robinho é um dos principais destaques do Cruzeiro nesta temporada, com oito gols marcados. Porém, vem convivendo com seguidos períodos de recuperação ao longo de 2017 e recorrentes lesões.

Substituído no clássico do último domingo (2), o atleta cruzeirense se queixava de um incômodo muscular. A princípio, não se passava de dores locais. Entretanto, na manhã desta terça (4), o Cruzeiro informou, através de seu site oficial, que o jogador sofreu uma lesão grau 2 no músculo adutor longo da coxa esquerda.

O clube disse ainda que Robinho ficará afastado das atividades com o grupo celeste durante seis semanas. Robinho vinha sendo titular há três jogos, retomando sua posição na equipe. Se essa previsão de recuperação se concretizar, o jogador deve voltar no início do segundo turno do Brasileirão, que está indo para a 12ª rodada.