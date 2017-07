Thiago Neves defende companheiros e garante entrega: "Vamos para cima"

Google Plus

Foto: Doug Patricio/Brazil Photo Press/LatinContent/Getty Images

O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 12ª rodada do Brasileirão. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6), na Toca da Raposa, o meia Thiago Neves prometeu entrega dentro de campo para conseguir um resultado positivo.

“O que posso garantir é que a gente vai guerrear o jogo inteiro. Vamos para cima, pois precisamos ganhar o jogo. Independentemente do time que o Palmeiras colocar em campo, será uma escalação forte. Se o torcedor for nos incentivar será ainda mais importante para a gente. Também garanto que o Cruzeiro não irá levar três gols. E o pessoal lá da frente vai ajudar nessa marcação”, disse.

A derrota para o Atlético-MG gerou muitas críticas dos torcedores, que protestaram na porta da Toca da Raposa II. Os torcedores criticaram o técnico Mano Menezes, os atletas e também o presidente, Gilvan de Pinho Tavares. O camisa 30 celeste saiu em defesa do treinador e de seus companheiros.

“Acho que todos somos culpados. Não temos muito tempo para treinar tanto também. Não tem como o Mano treinar tanto nossa marcação por conta dessa maratona de jogos. Vínhamos sofrendo com isso. Acho que o Mano é o que menos tem culpa. Nós ali em campo é quem temos de acertar. Esses erros estão nos dando raiva”, declarou.

Por fim, Thiago Neves falou da importância dos homens de frente ajudarem na marcação. “Estou achando até demais [a crítica sobre a defesa], porque não é só a defesa que falha. Lá na frente também temos que ajudar na marcação. A nossa defesa tem que começar lá na frente, comigo, com o Sóbis e com o Alisson. Temos que conversar para nos empenhar mais e ajudar a nossa defesa”, concluiu.