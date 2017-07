Lucas Romero garante que defender é responsabilidade de todos no Cruzeiro

Foto: Divulgação/Cruzeiro

A quantidade de gols sofridos pelo Cruzeiro somada aos momentos de ‘apagões’, como ocorreu nos dois últimos compromissos, não têm agradado os torcedores celestes, que chegaram a protestar em frente à Toca da Raposa na quarta-feira (5). O volante Lucas Romero também não escondeu o descontentamento com o momento vivido pelo time. Diferente da torcida, ele vê esse problema como sendo da equipe e não por falhas individuais.

“Estamos passando por uma sequência de levar vários gols, que é ruim para todo mundo. Estamos trabalhando sobre isso. Aqui não tem culpabilidade em um só jogador, ou em dois ou três, porque somos um time inteiro. Todo mundo tem a obrigação de defender a bola para que não entre no gol”, afirmou.

Apesar de sofrer quando é o adversário que está atacando, a Raposa vem demonstrando bom rendimento no setor ofensivo. Isso pode ser observado nos empates por 3 a 3 contra Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil. Mesmo o ataque celeste cumprindo seu papel, o time como um todo não demonstra equilíbrio em campo.

Além de elencar a necessidade de defender ao time, o argentino chamou a responsabilidade para si. “Na hora de atacar a gente está muito bem. Atacando, fazendo gols e sendo contundente. Na hora de defender, todo mundo tem que estar comprometido. É obrigação de todos. Primeiramente eu que sou o primeiro volante. Mas o time inteiro tem que defender e melhorar isso”, apontou.

O próximo compromisso do Cruzeiro será diante do Palmeiras, no domingo (9), às 16h, no Mineirão, desta vez em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Nos preparativos para o duelo, as jogadas aéreas da equipe paulista preocupa o argentino. “Temos que estar ligados na bola aérea porque sabemos que eles são fortes”, disse.

Entretanto, a boa primeira etapa do último embate entre Raposa e Porco, onde a equipe celeste construiu o placar expressivo de 3 a 0, é lembrado por Romero, que aponta que deve ser repetido para que o Cruzeiro alcance um bom resultado. “Vamos tentar fazer o primeiro tempo como fizemos lá. No ataque estamos bem, temos que ficar ligados na parte defensiva”, finalizou.