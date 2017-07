Lateral Ezequiel tem lesão constatada e vira desfalque no Cruzeiro por tempo indeterminado

Ezequiel não tem data para voltar ao Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O lateral-direito Ezequiel virou mais um problema para o departamento médico do Cruzeiro. O jogador sofreu uma lesão no púbis, como foi constatada pelo médico cruzeirense Wallace Espada, que concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (7), na Toca da Raposa II.

"Ezequiel sofreu uma lesão no púbis, que a gente chama de pubalgia. É uma lesão aguda, diferente da primeira lesão que ele teve, e o que nós combinamos é que ele seja poupado de algumas atividades de modo que ele não agrave esse quadro. Em alguns momentos será poupado de treinos, de jogos, de modo que a gente possa sanar o quadro dele para evitar uma complicação", disse.

Sem tempo determinado para recuperação, Espada explicou que o atleta fará atividades físicas. "Depende da evolução clínica do jogador. Uma vez que a dor dele for reduzindo, a gente vai aumentando as atividades dele. Ele não será afastado por completo, como os outros normalmente ficam, ele vai ficar treinando em paralelo com algumas atividades físicas específicas", declarou.

O médico também falou sobre a situação do meia Arrascaeta, dos zagueiros Manoel e Dedé e também do atacante Raniel. "O Manoel, o Arrascaeta e o Raniel já fazem trabalhos no campo, inicialmente com a fisioterapia, mas já no início de transição. Na medida em que eles tiverem evolução física, serão repassados à preparação física e, daí, voltarão a treinar com o grupo. Acredito que esses três estejam bem próximos ao retorno. O Manoel é um caso mais delicado por se tratar de uma fratura no pé esquerdo, agora o Dedé está num quadro de melhora, mas ainda não está fazendo trabalho em campo, tudo depende da evolução física dele", concluiu.

Sem Ezequiel, o técnico Mano Menezes deve improvisar um volante na lateral direito, como já fez em alguns jogos desta temporada. Lucas Romero e Hudson são candidatos aos posto deixado do Ezequiel. John Lennon, lateral-direito de ofício contratado em abril junto ao Cruzeiro-RS, não convenceu e segue preterido pelo comandante celeste.

A próxima partida do Cruzeiro será contra o Palmeiras, no domingo (9), às 16h, no Mineirão, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.