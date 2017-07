Mano afirma que quer recuperar identidade do Cruzeiro: "Essa é a nossa discussão interna"

Os últimos dias para os lados da Toca da Raposa não foram tão tranquilos quanto em outras ocasiões. O empate do Cruzeiro em 3 a 3 com o Palmeiras pela Copa do Brasil e a derrota para o Atlético-MG, por 3 a 1, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, foram o estopim para a insatisfação de muitos torcedores celestes nesta semana.

Logo após o revés no clássico mineiro, que aconteceu no último domingo (2), o técnico da Raposa, Mano Menezes, chegou a garantir que a equipe não sofreria três gols na partida seguinte - contra o Palmeiras, neste domingo (9), pelo Brasileirão. Na tarde desta sexta (7), o comandante celeste voltou a externar sua convicção, em coletiva realizada na Toca II.

"Se não acreditar nisso, não posso estar aqui, trabalhando no dia a dia. Todos sabemos que essa não é a característica da nossa equipe. Não vínhamos tomando três gols de ninguém. Temos que recuperar algumas coisas. Fomos cobrados por jogar de uma forma. Depois pensamos que poderíamos ter um comportamento diferente, propondo mais, correndo riscos. O risco está mais ligado ao benefício que o prejuízo", afirmou.

"Essa é a nossa discussão interna, recuperar a identidade que perdemos da equipe. Sem identidade, sem saber o que somos, não chegaremos onde queremos chegar", completou Mano.

Na última quarta-feira (5), alguns integrantes de torcidas organizadas do Cruzeiro estiveram na porta da Toca da Raposa, onde protestaram pelo momento instável da equipe. Os torcedores pediram a saída de Mano Menezes, também da atual diretoria celeste, e ainda direcionaram inúmeras críticas à dupla de zaga Léo e Caicedo. Segundo o treinador cruzeirense, cobranças sempre existirão em equipes de peso como o Cruzeiro.

"Eu nunca vejo isso como normalidade, mas está dentro do contexto do futebol dos últimos tempos. Temos que saber conviver com isso, gostando ou não gostando. Mas não podemos deixar que isso atrapalhe o dia a dia, embora esteja inerente a todo esse processo. A questão da responsabilidade, pressão e cobrança, quem está num clube grande, quem faz parte desse grupo como o nosso, sabe que essa cobrança irá existir", argumentou.

Ainda não se sabe qual será a escalação do Cruzeiro para o duelo de domingo, contra o Palmeiras. O lateral Ezequiel vem sendo poupado por uma lesão no púbis, e Mano tem treinado com volantes improvisados: ora Lucas Romero, ora Hudson. Ainda, caso o segundo vá para o jogo, o primeiro pode formar uma trinca de volantes ou ainda uma dupla com Ariel Cabral ou Henrique. Mistérios de Mano, que devem ser revelados no dia da partida com o time alviverde.

"Vamos ver os últimos treinos, eles irão definir. Temos o retorno do Henrique, o capitão, que dá segurança em um setor que ganhou em jogo, mas perdeu um pouco na contenção. Talvez aí a gente encontre algumas respostas. Estamos tendo uma semana cheia. Vamos esperar ainda para fazer treinos, linha de quatro, onde havia problemas que temos que melhorar. E o que for melhor para a equipe usaremos ao jogo", apontou.