Após semana de protestos na Toca, Alisson pede apoio do torcedor do Cruzeiro contra Palmeiras

Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro

Com 35 partidas disputadas em 2017, o atacante Alisson e o zagueiro Léo são os jogadores que mais estiveram em campo pelo Cruzeiro nesta temporada. Enquanto o defensor está na mira de críticas de muitos torcedores - pelo momento instável da zaga celeste-, o atleta do setor ofensivo da Raposa vive boa fase. Neste domingo (9), é bem provável que eles façam seu 36º jogo do ano, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro sofreu dez gols nos últimos cinco jogos, sendo que seis desses foram nas duas partidas passadas: contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, e contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Em ambos os casos, a Raposa foi quem inaugurou o placar, mas tomou o empate em um - 3 a 3 com os paulistas - e a virada no clássico - 3 a 1 para o Galo.

O atacante Alisson valorizou a semana que a equipe teve para treinar, cuja reapresentação pós-clássico foi na quarta (5), e afirmou que o time soube aproveitá-la. “Tivemos uma semana bastante proveitosa, treinamos muito e acertamos algumas coisas, para que o Cruzeiro possa ter uma grande atuação e conquistar os três pontos. Sabemos da qualidade do Palmeiras, do elenco do Palmeiras e com certeza será mais um grande jogo, mas esperamos que desta vez possamos sair na frente e conquistar a vitória”, comentou.

Alisson valorizou a semana de treinos na Toca (Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Durante a semana, alguns integrantes de torcidas organizadas protestaram pelo momento da equipe, direcionando críticas a Mano Menezes, à diretoria celeste e à dupla de zaga Léo e Caicedo - o equatoriano deve dar lugar ao jovem Murilo contra o Palmeiras. Alisson pediu o apoio do torcedor nas arquibancadas do Mineirão, no duelo frente ao time paulista.

“Pedimos muito o apoio do torcedor, sabemos a importância quando eles estão do nosso lado, nos apoiando, nos empurrando e nos ajudando, como foi contra o Grêmio, mesmo com a gente saindo atrás no placar. Pedimos a eles que nos ajudem durante os 90 minutos, nos apoiem, para que juntos consigamos uma importante vitória, que nos dará mais tranquilidade e confiança”, complementou.

O Cruzeiro está na 13ª colocação, com 14 pontos somados. Bem mais acima, o Palmeiras ocupa o quarto lugar, com 19. Se vencer, o time paulista pode chegar à terceira colocação, ao passo que um triunfo celeste pode levar o time de Mano Menezes até o G-6.