Jogo Cruzeiro x Palmeiras ao vivo hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

ÁRBITRO: Pericles Bassols auxiliado 1 Clovis Amaral da Silva Auxiliar 2 Cleberson do Nascimento Leite, Trio de Arbitragem é do quadro da CBF e apita pela federação do Pernambuco.

A transmissão do jogo Cruzeiro x Palmeiras ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Palmeiras e Cruzeiro já se enfrentam neste ano, as duas equipe estão na 4º de finais da Copa do Brasil. No primeiro jogo no Allianz Parque os jogos terminaram por 3 á 3

Desfalque verdão: Arouca, Moisés, Thiago Martins, Jean, Felipe Melo Fabiano, Borja Juninho, Guerra

Provável escalação Palmeiras: Fernando Pras; Edígio, Luan, Mina e Mayke; Thiago Santos, Tchê tchê e Bruno Henrique; Dudu, Rogér Guedes e Willian

Desfalques Raposa: Dedé, Manoel, Raniel, Arrascaeta, Judivan, Ezequiel e Robinho

Provável escalação Cruzeiro: Fábio; Diego Barbosa, Murilo Cerqueira, Léo e Lucas Homero; Henrique, Ariel Cabral, Hudson Alisson e Thiago Neves; Rafael Sobis;

Verdão vem de vitória sobre o Grêmio na rodada passada, clube está embalado no campeonato e busca se mantém no G6.

Palmeiras está a quatro jogos sem perde, última derrota do verdão foi no clássico contra o Santos na 7° rodada do campeonato.

Jogando fora de casa no campeonato, Verdão tem 6 jogos, duas vitórias e quatro derrotas, ainda não empatou.

Jogando em casa no campeonato, Cruzeiro tem 5 jogos; um empate, três vitórias e apenas uma derrota.

Raposa vem pressionada depois da derrota no clássico para o Atlético-MG. Nesta semana torcedores fizeram protesto no centro de treinamento do clube.

Cruzeiro x Palmeiras é uma partida válida pela 12º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo às 16h00 no estádio do Mineirão em Belo Horizonte