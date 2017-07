Mano destaca vitória do Cruzeiro após semana tumultuada: "Era importante não perder a lucidez"

Mano Menezes vem sendo criticado por boa parte da torcida (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Uma promessa de dias mais tranquilos na Toca da Raposa. Nesse domingo (09), pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro voltou a conquistar os três pontos, vencendo o Palmeiras, no Mineirão, e respirou mais aliviado após dias tensos.

O placar de 3 a 1, com gols de Thiago Neves, Hudson e Élber, fez com que Mano Menezes destacasse a condição dos atletas de seu setor ofensivo, mesmo com um esquema, teoricamente, mais defensivo - a Raposa jogou com três volantes em campo.

"Talvez, na ansiedade de querer ver o torcedor assistindo um melhor futebol, nós esquecemos de fundamentos básicos (por isso, o retorno dos três volantes). E com este resultado, mostramos que nossa equipe tem capacidade ofensiva em qualquer formação", frisou o técnico.

Ainda na coletiva, o treinador cruzeirense falou da importância de ver a torcida feliz novamente."Em uma semana turbulenta, tumultuada, não perder a lucidez era muito importante. Saber ouvir as críticas, separar as boas análises e descartar aquilo que nós julgamos não ser pertinente. A nossa maior satisfação é ver a alegria do torcedor voltando para casa", pontuou.

O Cruzeiro vinha de resultados que desagradaram ao seu torcedor. Um empate em 3 a 3 com o Palmeiras pela Copa do Brasil, além de uma derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG pelo Brasileirão, foram placares que não soaram bem na Toca. A Raposa viveu ainda oscilações e momentos instáveis nesta temporada, mas Mano acredita que a equipe pode ser um das mais "organizadas" da competição.

"Nós não somos a melhor equipe do campeonato, mas nós podemos ser uma das equipes mais organizadas do campeonato e essa sempre foi a nossa característica. A gente tinha fugido dela um pouco, na ânsia até de jogar melhor. Na ânsia de oferecer um futebol mais vistoso, a gente abriu mão de fundamentos que não se pode abrir em um campeonato tão duro como é o Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro equilibrado sempre será um Cruzeiro forte e é isso que a gente quer”, finalizou

Agora, o time mineiro se prepara para um novo desafio pelo Brasileirão. Na quarta-feira (12), às 21h45, o Cruzeiro enfrenta o Atlético-PR em Curitiba, buscando uma sequência positiva no torneio nacional.